Kütahya\'da Bayram Pazarı Açıldı

Kütahya'da, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapacak vatandaşlar için Bayram Pazarı açıldı.

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan bayram pazarında, giyimden kozmetik ürünlerine, züccaciyeden ev eşyalarına birçok ürün tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 300 esnafın tezgah açtığı pazarda, geniş ürün yelpazesiyle bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Pazarın, Arife gecesine kadar açık kalacağı belirtildi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, Bayram Pazarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Esnafımız birçok yeni ürünü vatandaşlarımızla buluşturuyor. Bu ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kütahya halkı, hemen her bayram olduğu gibi bu bayramda da alışveriş için bayram pazarını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Bayram pazarı esnaflarından Mestan Var, vatandaşlara kaliteli, bol çeşit ve hesaplı ürünleri sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA