Kütahya\'da Hisarcık-Emet Köprüsü Tamamlandı

Kütahya Valisi Musa Işın yapımı tamamlanan Hisarcık-Emet Köprüsünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Eski köprünün dar olması nedeniyle başlatılan çalışma çerçevesinde, Karayolları tarafından 2 kilometrelik yol ve yeni köprü inşa edildi. İnceleme programına Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler katıldı. Vali Musa Işın, yeni köprünün bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA