Kütahya\'da meyve bahçelerindeki liken oluşumları gözlemlendi

Ankara Çubuk'ta Çiftçilere 52 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.