Kütahya'da otomobil artışı Türkiye ortalamasının altında kalarak yüzde 34,4 oldu - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil artışı Türkiye ortalamasının altında kalarak yüzde 34,4 oldu

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Kütahya\'da otomobil artışı Türkiye ortalamasının altında kalarak yüzde 34,4 oldu
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TÜİK verileri, 2015-2025 döneminde Kütahya'daki otomobil artışının yüzde 34,4'te kaldığını, Türkiye genelinde ise bu oranın yüzde 64,1 olduğunu gösterdi. Kentte trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30'a ulaşırken otomobiller 132 bin 875 adetle ilk sırada yer aldı.

Kütahya'da otomobil sayısı son 10 yılda yüzde 34,4 artış gösterirken, Türkiye genelindeki artış yüzde 64,1 olarak kaydedildi. 2015-2025 dönemini kapsayan TÜİK verilerine göre, kentteki otomobil sayısındaki artışın ülke ortalamasının gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde otomobil sayısı 10 yıllık dönemde önemli ölçüde yükseldi. Bu süreçte Kütahya'da da otomobil sayısı artmaya devam etti. Ancak kentteki artış oranı, Türkiye genelindeki yükselişin oldukça altında kaldı.

2015-2025 dönemine ait verilere göre, Türkiye genelinde otomobil sayısı yüzde 64,1 artarken, Kütahya'daki artış oranı yüzde 34,4 oldu. Böylece Kütahya ile Türkiye ortalaması arasındaki fark 29,7 puana ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, Kütahya'da otomobil sayısının artmasına rağmen bu artışın ülke genelindeki hızla gerçekleşmediğini gösterdi. On yıllık dönemde Türkiye genelindeki otomobil sayısı artış oranı, Kütahya'daki oranın yaklaşık 1,9 katı olarak hesaplandı.

Kentte trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30'a ulaştı. Kütahya'da trafiğe kayıtlı araçlar arasında ilk sırada 132 bin 875 adetle otomobiller yer aldı. Otomobilleri 77 bin 143 motosiklet ve 38 bin 392 traktör takip etti.

2015-2025 dönemini kapsayan veriler, Kütahya'daki otomobil sayısının arttığını ancak artış oranının Türkiye genelinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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