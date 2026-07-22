Kütahya\'da Tarım Denetimleri Devam Ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında saha denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarım arazilerinde kontroller yapılarak ürünlerin gelişim durumu incelendi. Ekipler ayrıca bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara yönelik kontroller gerçekleştirerek üreticilerin sağlıklı ve verimli üretim yapabilmesi için saha çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, bitkisel üretimin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak ve tarımsal verilerin güncel olarak takip edilmesi amacıyla Mobil Ürün Takip Referans Çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA