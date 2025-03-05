Kütahya\'da Tarla Faresiyle Mücadele Devam Ediyor

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez mahalle ve köylerinde tarla faresi ile mücadele çerçevesinde arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde Bayramşah, Söğüt, Kozluca, Uluköy, Çayca köyleri ile Enne ,Yoncalı, İshakseydi, Kırgıllı ve Alayunt mahallelerinde tarla faresi ile mücadele doğrultusunda arazi kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA