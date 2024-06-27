Ekonomi

Kütahya'da 'Turizm Master Planı Arama Konferansı' düzenlendi.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) koordinasyonunda, Kütahya Valiliği himayelerinde, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan Kütahya Turizm Master Planı kapsamında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) konferans gerçekleştirildi. Toplantıya çalışmayı yürütecek olan ekip ile il ve ilçelerdeki turizmle alakalı paydaşlar katıldı. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, ZAFER Genel Sekreter Vekili Kutlu Eser ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Yüce, yaptıkları konuşmada hazırlanacak planın Kütahya için ne kadar önemli olduğundan bahsettiler. Kapadokya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ekibinden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ve Prof. Dr. Volkan Altıntaş'ın sunumlarıyla devam eden çalıştay, tüm gün süren özel oturumlarda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

ZAFER Genel Sekreter Vekili Kutlu Eser, "Ajans koordinasyonundaki çalışmaların sonunda Kütahya ili için ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına uygun, ülkemizdeki ve dünyadaki turizm hedefleri ve trendleri ile oluşan değişikliklerin referans alınarak, sayısal ve ölçülebilir turizm hedefleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik odaklı, makro düzeyde bir 'Turizm Master Planı'nın hazırlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda hazırlıklarına başlayan ekip, saha çalışmalarına ve yetkili kişilerle toplantılarına devam etmektedir. Çalışma sonunda önerilecek projeler doğrultusunda; bölgeyi ziyaret eden kişi sayısının, konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranının, ortalama geceleme süresinin, ildeki 4 ve 5 yıldızlı otel sayısının, alternatif turizme yönelik proje sayısının, bölgenin tanıtımına yönelik planlanan faaliyet sayısının, kültürel değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik yatırım miktarının artırılması hedeflenmektedir" dedi. - KÜTAHYA