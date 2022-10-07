Kütahya ekonomi haberi | Tarımın geleceği Kütahya'da masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya ekonomi haberi | Tarımın geleceği Kütahya'da masaya yatırıldı

07.10.2022 22:22
Kütahya ekonomi haberi | Tarımın geleceği Kütahya'da masaya yatırıldı

Kütahya habere göre 6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Bilim ve Teknoloji Yayınları (TURSTEP) ve Türkiye Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (TURJAF) öncülüğünde gerçekleşecek 6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Açılışa; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Prof. Dr. Hasan Eleroğlu, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, çok sayıda akademisyen ve katılımcı katıldı.

"Kütahya'da 48 bin fidan toprakla buluştu"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kongrenin açılış konuşmasında, "28 Ocak 2022 tarihinde, üreten hemşehrilerimize katkı sağlamak amacıyla tohum desteği kararı almıştık. O günkü değeri 400 bin Türk Lirası olan bir bütçeyle, Tarım İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olan çiftçilerimize bu desteği vermiştik. Üreticilerimiz bunları değerlendirdiler ve çok da güzel verim aldıklarını söylediler. Tarımsal sulamada yüzde 25 gibi bir indirim gerçekleştirdik. Geven bölgesinde 51 dereceye ulaşan bir sıcak su kuyusunu açtık. Söz konusu bölgeyi sera bölgesi ilan etme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası çerçevesinde Kütahya'da, 23 lokasyonda 48 bin 450 adet fidan toprakla buluştu. Kütahya Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınmayı Destekleme amaçlı Fide Üretim ve Dağıtım Projesi çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Parkı içinde yer alan 2 bin metrekarelik sera alanında üretilen 126 bin 576 adet domates ve biber fidesi 792 üretici vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediyemizin yönetim bilgi sistemlerine entegre etmek amacıyla; afetlerin tahribata neden olabileceği riskli noktaların tespiti, risk derecelerinin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin planlanması için gerekli araçlara sahip bir yazılım hazırlatıyoruz. Bu çerçevede kırsalda afetlere sebep olabilecek sel ve su taşkınlarının en hassas şekilde hesaplanması için gerekli araçlara sahip bir CBS Tabanlı Hidroloji Hesaplamaları Yazılımını kullanmaya başlayacağız. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor ve katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Başkan Alim Işık, askerlerin yemin törenine katıldı Başkan Alim Işık, askerlerin yemin törenine katıldı 6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi başladı 6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi başladı
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya ekonomi haberi | Tarımın geleceği Kütahya'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 05:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya ekonomi haberi | Tarımın geleceği Kütahya'da masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement