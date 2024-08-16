Kütahya Kızılay Şube Başkanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya Kızılay Şube Başkanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Kütahya Kızılay Şube Başkanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi\'ni ziyaret etti

Kütahya Kızılay Şube Başkanı ve Şube Başkan Yardımcısı, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'ni ziyaret etti. Görüşmede bölgesel kalkınma ve sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

16.08.2024 11:18
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Kütahya Kızılay Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş ve Şube Başkan Yardımcısı Ömer Yiğit, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'ni ziyaret etti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in ev sahipliği yaptığı görüşmede, bölgesel kalkınma ve sosyal sorumluluk projeleri masaya yatırıldı.

Ziyarette, Kızılay'ın bölgedeki faaliyetleri ve geleceğe yönelik planları hakkında bilgi veren Başkan Kazım İkbal Gümüş, Kütahya OSB'nin Kızılay'a olan desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kütahya OSB olarak toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Kızılay Şube Başkanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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