Kütahya madencilikte Türkiye üçüncüsü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi veri tabanına kayıtlı "Kömür ve Linyit Çıkarılması" sektörü altında yer alan 12 ürün için ilk 3'e en fazla giren iller sıralamasında Kütahya, Manisa ve Zonguldak'ın ardından 3. sırada yer aldı.

Kütahya, aynı çalışmada "Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı" sektörü altında yer alan 110 ürün için ilk 3'e en fazla giren iller sıralamasında da İzmir ve Ankara'dan sonra 3. sırada yer buldu.

Kütahya, 3 bin 926 ürün için üretim kapasitesine göre yapılan sıralamada ise 22.sırada bulunuyor. - KÜTAHYA