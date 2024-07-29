Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde adaçayı hasat dönemi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde adaçayı hasat dönemi başladı

Kütahya\'nın Hisarcık ilçesinde adaçayı hasat dönemi başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde adaçayı hasat dönemi başladı. Köydeki adaçayı üreticileri, fiyatların düşmesiyle üretimde azalma olduğunu belirtti.

29.07.2024 12:16  Güncelleme: 12:20
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Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde hasat dönemi başladı.

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 50 dekar alanda başladığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 2024 yılında köydeki adaçayı üretici sayısının 100'ü, üretim alının ise 300 dekarı aştığını söyledi. Adaçayı hasadı halen devam ettiğini anlatan Bilkaya, "Önceki senelerde adaçayı fiyatları çok iyi idi. Alımlarda her yıl fiyatlar artarak devam ediyordu. Ancak son iki senedir fiyatlar düştü. İki yıl önce 17-20 TL arasında sattığımız adaçayını geçen yıl 5-8 TL arasında sattık. Bu yıl adaçayı fiyatları şu an 15-20 TL arasında değişiyor. Adaçayını değerinde satmakta sıkıntı çekiyoruz. Fiyatlar düşünce üreticilerin adaçayına ilgisi azaldı ve adaçayı üretimi azalmaya başladı. Geçen günlerde Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci ile Ziraat Odası ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) Başkanı Yusuf Çalışkan köyümüzde yetişen aromatik bitkilerle ilgili incelemelerde bulundu. Kütahya Belediyesi ve HAYKOOP ile yapacağımız proje çerçevesinde Kütahya merkezinde bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bu sayede köyümüzde hem adaçayının üretimini ve fiyatını arttırmak, hem de diğer aromatik bitkileri değerlendirmek amacındayız. Böylelikle Kütahya'mızı adaçayı üretim merkezi haline getirmiş olacağız" diye konuştu.

2016 yılında 5 dekar alanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen adaçayı fidelerini dikerek üretime başladığını söyleyen adaçayı üreticisi Mehmet Tuncel, "8 yıldan bu yana adaçayının gerekli çapa ve bakımlarını yapıp her yıl Temmuz ayının ortalarından itibaren biçip kuruttuktan sonra tüccara satarak aile ekonomimize katkı sağıyoruz. Bu yıl havalar kurak geçtiği için köyümüzde adaçayı üretimi düştü" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde adaçayı hasat dönemi başladı - Son Dakika

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