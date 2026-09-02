Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal sera projesinde altyapı yüzde 90 seviyesine ulaştı, 785 dönüm tahsis edildi - Son Dakika
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Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal sera projesinde altyapı yüzde 90 seviyesine ulaştı, 785 dönüm tahsis edildi

Kütahya\'nın Simav ilçesindeki jeotermal sera projesinde altyapı yüzde 90 seviyesine ulaştı, 785 dönüm tahsis edildi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TDİOSB) çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1,1 milyar TL yatırım büyüklüğündeki projede altyapı çalışmalarının yüzde 90'a ulaştığı, 810 dönümlük alanın 785 dönümünün yatırımcılara tahsis edildiği bildirildi. Projede 22 jeotermal kuyudan saniyede 735 litre, ortalama 80 derece sıcaklıkta su elde edilerek sera ısıtma kapasitesi sağlandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Musa Işın, program kapsamında jeotermal sondajları, ısı merkezi, mekanik tesisler, reenjeksiyon kuyuları ve sera parsellerini gezdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Işın'a, Simav Kaymakamı tarafından projenin mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler aktarıldı.

Yaklaşık 1,1 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip projede altyapı çalışmalarının yüzde 90 seviyesine ulaştığı bildirildi. Toplam 810 dönümlük tahsis edilebilir sera alanının 785 dönümünün yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi.

Bölgede açılan 22 jeotermal kuyudan ortalama 80 derece sıcaklıkta saniyede 735 litre su elde edildiği, sera alanlarının ısıtılması için gerekli kapasitenin sağlandığı ve reenjeksiyon altyapısının oluşturulduğu kaydedildi.

"Hedef 2 bin dönümlük üretim alanı"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, Simav'ın Türkiye'nin jeotermal kaynaklarla ısıtılan önemli sera bölgelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Yaklaşık bin 200 dönümlük alanın 800 dönümünün aktif sera alanı olarak kullanılacağını belirten Işın, kalan bölümün ise yollar ve teknik tesislere ayrılacağını ifade etti. Bölgeye yönelik yoğun yatırımcı talebi nedeniyle genişleme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Işın, ilave alanın projeye dahil edilmesiyle toplam büyüklüğün yaklaşık 2 bin dönüme, aktif üretim alanının ise bin 600 dönüme ulaşacağını açıkladı.

"İlk ürünler gelecek yıl alınacak"

İdari binalar ile jeotermal suyun toplanarak sera parsellerine dağıtılacağı ısı merkezindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Işın, arazilerin yatırımcılara teslim edildiğini söyledi. Tesislerin kurulmasının ardından gelecek yılın eylül ayından itibaren ilk ürünlerin alınmasının hedeflendiğini kaydeden Işın, yalnızca sera alanlarında yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirtti. Vali Musa Işın, projenin ulaşım, ticaret ve sosyal donatılarıyla büyük bir üretim ve yaşam alanına dönüşeceğini ifade ederek, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Vali Işın, yatırımın Türkiye'ye, Kütahya'ya, Simav'a ve çevre ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal sera projesinde altyapı yüzde 90 seviyesine ulaştı, 785 dönüm tahsis edildi - Son Dakika

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