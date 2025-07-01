Kütahya OSB\'den Bursa Model Fabrika\'ya Teknik Gezi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının katılımıyla Bursa Model Fabrika'ya teknik bir gezi düzenlendi.

Ziyaret kapsamında, yalın üretim, verimlilik artışı ve dijital dönüşüm gibi günümüz sanayisinin öncelikli konularında uygulamalı incelemeler gerçekleştirildi. Model Fabrika'nın üretim hatları ve simülasyon alanlarında yapılan gözlemlerde, firma temsilcileri üretim süreçlerindeki israfların azaltılması, süreç optimizasyonu ve dijital çözümlerin entegrasyonu konularında detaylı bilgiler edindi.

Kütahya OSB yetkilileri, sanayicilere ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlayacak bu tür teknik gezilerin devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bölge sanayisinin gelişimine katkı sunmak amacıyla iş birliklerinin ve iyi uygulama örneklerinin sahada deneyimlenmesine önem verildiği vurgulandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede; "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi, verimlilik artışı ve dijitalleşme yolunda kararlı adımlar atmamız büyük önem taşıyor. Bursa Model Fabrika'da edindiğimiz bilgiler, firmalarımıza bu dönüşüm sürecinde rehberlik edecek nitelikte. Kütahya OSB olarak yalnızca altyapı değil, bilgi ve vizyon anlamında da firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür teknik gezilerle sanayicimizin ufkunu genişletmek ve örnek uygulamaları yerinde görmek en önemli hedeflerimizden biridir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA