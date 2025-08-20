Kütahya Simav'da Enerji Altyapısı İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti - Son Dakika
Kütahya Simav'da Enerji Altyapısı İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti

20.08.2025 11:17  Güncelleme: 11:18
Simav'da yapılan toplantıda, köylerin enerji nakil hatları ve şehirdeki elektrik hatlarının yer altına alınması projeleri üzerinde mutabakata varıldı. 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilecek büyük yatırımlar konuşuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan toplantıda, köylerin enerji nakil hatları, köy şebekelerinin yenileme çalışmaları ve şehir merkezinde havadan geçen elektrik hatlarının yer altına alınması konularında değerlendirmeler yapılarak mutabakata varıldığı bildirildi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Genel Müdürü Fuat Çelebci, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu ve OEDAŞ Simav İlçe İşletme Şefi Fatih Allıtekin, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerin enerji nakil hatları, köy şebekelerinin yenileme çalışmaları ve Simav şehir merkezinde havadan geçen elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda 2025 ve 2026 yıllarında yapılması planlanan projeler görüşüldü. 32 köy hattının yatırım programına dahil edilmesi ve şehir geçişlerindeki elektrik hatlarının yer altına alınması konularında değerlendirmeler yapılarak mutabakata varıldı.

2025 yılı içerisinde Simav'a 125 milyon TL tutarında yatırım yapıldığı, Simav'ın en önemli enerji ihtiyaçlarından birisi olan Cumhuriyet Dağıtım Merkezi'nin de ihale edildiği, OEDAŞ'ın bundan sonra da Simav'a gerekli önem ve hassasiyeti göstereceği dile getirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

10:09
