Kütahya Simav'da jandarma hizmet binası Vali Işın'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Kütahya Simav'da jandarma hizmet binası Vali Işın'ın katılımıyla açıldı

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Kütahya Simav\'da jandarma hizmet binası Vali Işın\'ın katılımıyla açıldı
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Simav İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binası, Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Yaklaşık 7 dönümlük arsada üç katlı inşa edilen 1712 metrekare kapalı alanlı bina için çevre düzenlemesi ve garaj alanları da tamamlandı.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binası, Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 7 dönümlük arsa üzerine inşa edilen yeni hizmet binası; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam üç kattan oluşuyor. Bin 712 metrekare kapalı alana sahip hizmet binasının yanı sıra proje kapsamında kapalı ve açık garaj alanları, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

Törende konuşan Vali Musa Işın, jandarma ve polis teşkilatlarının vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini belirtti. Jandarma teşkilatının fedakarca görev yaptığını ifade eden Vali Işın, "Jandarmamızın ve polisimizin olduğu yerde vatandaşımız kendisini güvende hisseder. Bu binanın da kapısından giren herkes için güven veren bir yer olmasını diliyorum" dedi.

Simav'ın her türlü hizmete layık önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Vali Işın, hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek yeni hizmet binasının Simav'a, vatandaşlara ve jandarma teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilmesiyle sona erdi. Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın'ın yanı sıra milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: İHA
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