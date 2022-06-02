Kutes, 2023'te yüzde 100 yeşil enerjiyle yeşil üretim hedefliyor - Son Dakika
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Kutes, 2023'te yüzde 100 yeşil enerjiyle yeşil üretim hedefliyor

02.06.2022 10:11
Kutes, 2023'te yüzde 100 yeşil enerjiyle yeşil üretim hedefliyor

Türkiye'nin öne çıkan döküm markalarından Kutes, 2023 yılında yüzde 100 yeşil enerji ile yeşil üretim yapmayı hedefliyor.

Türkiye'nin öne çıkan döküm markalarından Kutes, 2023 yılında yüzde 100 yeşil enerji ile yeşil üretim yapmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Kutes, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Sürdürülebilirliği şirket kültürünün önemli bir parçası olarak gören Kutes, başta yenilebilir enerji kaynakları ve toz emiş sistemleri olmak üzere atık bertarafı ve geri dönüşüm alanlarında yatırımlarını sürdürüyor.

Kutes, Çorlu'da yer alan Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh'lık güneş santrali yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60'ını yeşil enerji olarak kendi üretiminden sağlıyor. Kutes Döküm tarafında hayata geçirdiği 630 bin metreküplük toz emiş sistemleri sayesinde ise baca gazı emisyonlarını 5 ppm'e düşürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Esat Kutmangil, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kavramlarının iş stratejilerinin odağında yer aldığını belirterek, "Kutes olarak ilkelerimizin başında daha iyi bir gelecek bırakmak için gezegene saygı duymak var. Bu doğrultuda sürdürülebilir projeler öncülüğünde, iklim değişikliğini önlemek ve çevresel, sosyal, ekonomik olarak olumlu etkiler sunmak için yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretimde sürdürülebilir malzemeler kullanmaya çalıştıklarını aktaran Kutmangil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sera gazı emisyonlarını azaltmak için tedarik zincirini optimize ediyor, elektrik ihtiyacımızın bir kısmını güneş enerjisinden üretilen elektrikten karşılıyoruz. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 60'ını kendi üretimimizden karşılıyoruz. Toz emiş sistemleri yatırımımız sayesinde ise baca gazı emisyonlarımızı 5 ppm'e düşürdük. Bu alanlarda yatırımlarımıza devam ederken, atık bertarafı ve geri dönüşüm konularına da odaklanacağız. 2023 yılında yüzde 100 yeşil enerji ile yeşil üretim hedefliyoruz. Bu yılın sonunda ise sürdürülebilirlik raporumuzun ilkini kamuoyu ile paylaşacağız.

Sürdürülebilirlik alanında sektörde rol model olmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları sürdürülebilirlik çatısı altında toplarken, sürdürülebilirliğin bir strateji değil bir kurum kültürü haline gelmesi için çoğulcu katılımla operasyonlarımızın tamamına yansıtıyoruz. Yakın zamanda başlattığımız operasyonel mükemmellik uygulamaları ile hem bu kültürün tüm çalışanlarımıza yayılımını hızlandırmayı hem de kaynakların daha etkin kullanımına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin artmasını hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

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