Kutes Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

Ekonomi

Kutes, küresel raporlama girişimi Global Reporting Initiatives (GRI) standartları, temel seçeneğine uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü raporunu kamuoyuyla paylaşan Kutes, raporda 1 Ocak–31 Aralık 2023'ü kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarına detaylı şekilde yer verdi.

Kutes, 14064 sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve raporlanması standardı kapsamında başlattığı çalışmayı Haziran 2023'te başarıyla tamamladı.

Bu çerçevede, 2025 yılında iklim krizi ile mücadele ve karbon ayak izi azaltımına yönelik çalışmaların Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) platformunda açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı hedefliyor.

Enerji analizörleri yardımıyla tüm tesisi dijital olarak izleyerek üretim süreçlerindeki enerji tüketimini takip eden ve azaltımına yönelik çalışmalar yürüten Kutes, aydınlatma sistemlerinin LED'lerle değiştirilmesinden elektrikli forkliftlerin kullanılmasına, basınçlı hava sistemlerinin iyileştirilmesinden enerji izleme sistemi ve tasarlanmış basınçlı hava nozulları gibi projeleri hayata geçiriyor.

Şirket aynı zamanda bünyesinde bulunan 240 kilowatsaatlik güneş panelleri sayesinde, tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Kutes Kırklareli ve Edirne'de devreye almakta olduğu 26 megawattlık güneş enerjisi yatırımı ile de tüm tesislerinde kullanılan enerjinin yüzde 90'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Bu sayede yıllık 56 bin ton olan karbon emisyonunu 38 bin tona indirmeyi amaçlıyor.

2023'te devreye alınan IE3-IE4 motorlar sayesinde 47.357 kilowatsaatlik enerji verimliliği sağlandı. 2022'de faaliyete geçen yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde yüzde 5 oranında azalma elde edildi. 2022'de devreye alınan Progelta Tundish Retrofit sistemine yapılan yatırım yoluyla düşen sıcaklıklar sayesinde duruşlarda yüzde 48 oranında iyileşme gözlendi. "Progelta Teleskopik Vinç Sistemi" ile insansız metal transfer sistemi kurulması ve hurdadan mamul üretim hattının yüzde 100 entegre hale getirilmesi için yapılan çalışmalardan ise yüzde 8,02 oranında verimlilik artışı sağlandı.

Kutes, "patlangaç filtre" kullanıyor

Bu adımların neticesinde 1,4 ton ergimiş metal 5,3 dakikada HWS döküm otomatına standart bir şekilde aktarılarak ergitmede yüzde 5 enerji verimliliği sağlandı. Şirket, ergitme ocaklarından çıkan ısıyı bacalardan toplayarak idari binanın ısıtmasında kullanılması, tesis içerisine DC şarj istasyonları kurulması ve gelecek 5 yıl içerisinde araçları aşamalı olarak elektrikli araçlar ile değiştirilmesi için de çalışmalarına devam ediyor.

Tesislerinde hava kirliliğini kontrol edebilmek için hava filtreleme sistemleri ve gelişmiş baghouse teknolojisi kullanan Kutes'in yürüttüğü hava kirliliği kontrolleri, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve ilgili devlet düzenleyici kurumları tarafından "mevcut en iyi" olarak kabul ediliyor. Her fabrikadaki emisyon kontrol sistemlerine yerleştirilmiş "gelişmiş kaçak tespit probları" bu teknolojinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Şirket, üretim sırasında ortaya çıkan yüksek toz yoğunluğunu filtreleyerek ortam havasını temizlemek için "patlangaç filtre" adı verilen en çevreci makine ekipmanlarından biri kullanıyor. Bu sayede, hem çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak hem de çalışma ortamının hava kalitesini artırarak sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor.

Kutes, kok-eriyik kullanım oranını azaltarak enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını düşürmeyi, ham madde harcamasını azaltarak tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda geri dönüştürülmüş malzeme oranını her geçen yıl artıran şirket, eritilen metal içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranını yüzde 40'tan yüzde 75'e çıkardı. Alternatif geri dönüştürülmüş malzemelerin prosese dahil edilmesi için ise çalışmalara devam ediyor.

2022'de başlattığı dijital dönüşüm çalışmalarını, 2023 ve 2024 döneminde daha da güçlendirerek sürdüren Kutes, operasyon mimarisini "Tüm birimleri dijital platformlarda çalışan, Endüstri 4.0 prensiplerini benimseyerek hayata geçiren, uçtan uca tedarik zinciri" mantığıyla yeniden kurguladı ve "yapılandırılmış temiz veri" hedefine yöneldi.

Şirket, 2023'te üretimdeki sürekliliği sağlamak amacıyla, kalıplama hattında kullanılmak üzere maça yerleştirme robotu, insansız metal transfer sistemi, magnezyum tel aşılama ve dökümhane proses merkezini faaliyete aldı. 2024'te ise ERP (işletme kaynak planlaması) sisteminin yeni versiyonuna geçiş yapıyor, IoT'nin sağladığı veri çeşitliliği ile Big Data oluşturuyor ve AI teknolojisi yardımıyla daha hassas verimlilik analizleri gerçekleştirme üzerine çalışıyor.

Şirket, çalışanlarına birçok yan hak sunuyor

Dijital dönüşüm için ve bu dönüşümün omurgası olarak kabul edilen bulut teknolojilerine geçiş için gerekli olan altyapı yatırımlarını tamamlayan şirket, uçtan uca entegrasyon sağlayarak, dijital ikizini oluşturmayı ve devrim niteliğinde bir üretim sahası haline gelmeyi hedefliyor.

Çalışanlarını sadece bir iş gücü kaynağı değil, aynı zamanda sahip olduğu en değerli varlık olarak gören Kutes, bu anlayış doğrultusunda tüm çalışanlarına adil ve eşit fırsatlar sunuyor. Çalışanlarını kişisel ve mesleki anlamda destekleme ve geliştirme konusuna da özel bir önem atfeden şirket, bu süreci ekip çalışmasını vurgulayan bir yaklaşımla şekillendiriyor.

Beyaz ve mavi yaka çalışanlar arasındaki cinsiyet dengesini artırmaya yönelik adımlar da atan şirket, çalışanların refahını üst düzeyde tutmayı hedefleyerek özel sağlık sigortasından babalık izni süresinin 10 güne çıkarılmasına, esnek giriş çıkış saatlerinden sigara içmeyen çalışanlara idari izine kadar birçok yan hak sunuyor.

Topluma pozitif etki sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmaları da yürüten şirket, çevre dostu uygulamalar, eğitim ve sosyal yardım projeleri gibi farklı alanlarda projeler hayata geçiriyor. 2022'de Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile öğrenci burs programı başlatan şirket, 2023'te üniversite öğrencileriyle beraber ortaöğrenim öğrencilerine de burs vermeye başladı. Gelecek dönemde Türkiye'ye toplam 1 milyon ağaçlık bir orman da kazandırmayı hedefleyen şirket, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları için ayrılan bütçeyi aynı zamanda yaşanan doğal afetlerle mücadele ve ülkemizin kalkınmasına destek amaçlı çalışmalar için de kullanıyor.

"Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini net bir şekilde belirliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, Kutes olarak döküm sektörünü karbon yoğun geçmişinden aydınlık bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Kutmangil, yeni Demir Çağı'na paydaşlarıyla işbirliği içinde yürüdüklerini aktararak, "İklim kriziyle mücadele kapsamında yaptığımız karbon ayak izi hesaplamalarıyla, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini net bir şekilde belirliyor ve bu etkileri azaltmak için projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, yatırım yaptığımız güneş enerjisi projeleriyle tükettiğimiz elektriğin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz ve bu alandaki yatırımlarımızı artırarak karbon nötrlüğe doğru ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilirliğin sadece çevresel konularla sınırlı olmadığının bilincinde olarak, faaliyet gösterdikleri bölgelerde ve ülke genelinde olumlu etkiler yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Kutmangil, "Bu amaçla gençlerin eğitimine destek oluyor ve topluma katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızı kurumumuza bağlı ve motive bir şekilde tutmak için eşit ve adil fırsatlar sunuyor, cinsiyet eşitliği çalışmaları yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı işe alım süreçleri, eğitim programları ve destekleyici politikalarla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.