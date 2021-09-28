Üye Girişi
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor - Son Dakika

KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor

28.09.2021 21:57
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavları, Kuşadası Ticaret Odası'nda devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavları, Kuşadası Ticaret Odası'nda devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası'nda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" ve" Emlak Danışmanı Seviye 4" mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarında, son 3 yılda toplam 110 kişi belgelendirildi.

Teorik ve pratik olmak üzere, iki aşamalı olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olan emlakçılar "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanıyorlar.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada, "TOBB MEYBEM ile imzaladığımız protokol kapsamında Sorumlu Emlak Danışmanı belgelendirme sınavları Odamızda devam ediyor. Son üç yılda 100'den fazla kişi, bu sınavlardan faydalanarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca başvuru sahipleri, 7 Eylül 2021'den itibaren MYK'nın Avrupa Birliği'nden hibe alması nedeniyle, sınavda başarılı oldukları takdirde sınav ücretlerini geri alabiliyorlar. Daha önce de, MEYBEM işbirliğimizle inşaat sektörüne yönelik gerçekleştirdiğimiz belgelendirmeler, emlak sektöründe devam ediyor. " dedi.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek sınavlara katılım ve daha fazla bilgi için Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçilebilecek. - AYDIN

KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor

Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçeride Hiroşima'nın 200 katı büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor 21:33 İçeride Hiroşima'nın 200 katı büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi 21:19 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 20:38 Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi
Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor 20:29 Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi 20:03 Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor         
21:50
Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu         
21:32
Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık         
21:09
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır         
19:29
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 22:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: KUTO'da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement