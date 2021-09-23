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Kuveyt Türk, Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi - Son Dakika

Kuveyt Türk, Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi

23.09.2021 00:57
Kuveyt Türk, Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi, System.String[]

İş yeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritelerinden biri kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü, Kuveyt Türk'ü Avrupa'nın en iyi işvereni ödülüne layık gördü.

İş yeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritelerinden biri kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü, Kuveyt Türk'ü Avrupa'nın en iyi işvereni ödülüne layık gördü.

Çalışanları için hayata geçirdiği özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, önemli bir başarı daha kazandı. Banka, geçtiğimiz aylarda Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından dördüncü kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçilmesinin ardından bu kez, yine aynı kurum tarafından 'Avrupa'nın En İyi İşvereni' ödülüne layık görüldü. Kuveyt Türk'ün böylece birinci sırada Avrupa'nın en iyi işvereni seçilen Türk şirketi unvanını elde ettiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, işyeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritesi kabul edilen şirketlerden biri olan GPTW tarafından bankanın bu ödüle layık görülmesinin ardında, insanı odağa alarak 6 bin çalışanının "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" demesini sağlayan özgün uygulamalar yer alıyor. Çalışanı merkeze alan yeni nesil insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra çalışanlara mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunma konusunda gösterilen kararlılık da başarıya giden yolda önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

"En iyi işveren ödülü çalışanlarımıza verdiğimiz değerin teyidi mahiyetindedir"

Konuyu değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bini aşkın çalışanımızın 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan süreçlerimizle tüm çalışanlarımıza mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları, motive oldukları bir ortam oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir neticesi olarak ülkemiz için bir ilke imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım finans sektöründe olduğu gibi insan kaynakları alanındaki çalışmalarımızla da öncü olduğumuzu tescilleyen Avrupa'nın En İyi İşvereni ödülü, aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ne kadar büyük olduğunun da teyidi mahiyetindedir. İş yeri kültürümüzü daha iyi bir noktaya getirmek ve çalışan deneyimini artırmak için özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bankanın çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

Bankanın, çalışan memnuniyeti ve deneyimi konusunda önemli başarılara imza atmasına ve ödüller kazanmasına katkıda sunan önemli uygulamaları bulunuyor. 'Gelişim Mutfağı', "Sepetim', 'Önce Çalışan Meclisi', 'Kuveyt Türk Akademi' ve 'İyi ki Mobil Uygulaması' bunlardan bazıları.

Banka, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı modelini finans sektöründe bir ilke imza atarak bu yılın başında hayata geçirdi. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Banka, yan haklar konusunda da sektörde bir ilk olan, Stevie ve Brandon Hall gibi prestijli kurumlardan farklı alanlarda birçok ödül alan esnek yan haklar uygulaması Sepetim ile de çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor. Sepetim uygulaması sayesinde çalışanlar, yan haklarından esnettikleri bütçelerle, BES gibi tasarruf yolunu tercih edebiliyor ya da bütçelerini eğitim, telefon veya seyahat gibi ihtiyaçlarında değerlendirebiliyor.

Banka, çalışanların pozisyonunun gerektirdiği teknik ve kişisel eğitimleri önceleyen ve çeviklik ilkesini temel alan Kuveyt Türk Akademi ile dinamik ihtiyaç analizi yaparak çalışanlarına kişiselleştirilmiş eğitimler sunuyor. Salgın döneminde tüm eğitimler sanal sınıf teknolojisiyle ve eğitim kampüsünde oluşturulan akıllı sınıf kullanılarak gerçekleştiriliyor. Eğitim programları, dijital öğrenme platformuyla da destekleniyor. Mentorluk ve koçluk uygulamasının da yer aldığı yeni eğitim programları, çalışanların proje ödevleriyle tamamlanıyor.

Türkiye'de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini Kocaeli'nde 2010 yılında kuran ve 2017 yılında da Konya'da açtığı Ar-Ge merkezi ile bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahip olan banka, bu merkezlerinde birçok inovatif teknolojiyi hayata geçirirken, Ar-Ge dünyasına da eğitimleriyle katkı sağlıyor. Ar-Ge çalışanlarını, akademik yayınlarında ve kişisel gelişim süreçlerinde destekleyen Kuveyt Türk, bilgi teknolojileri alanında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Bankanın, çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platformu olan "İyi ki" mobil uygulaması da bulunuyor. Terfiler, kutlamalar, güncel gelişmeler ve videolar bu platform üzerinden paylaşılıyor.

Banka, şeffaflığa ve ulaşılabilirliğe de büyük önem veriyor. Bu amaçla çalışanlarının genel müdür, genel müdür yardımcıları ve grup müdürleriyle tanışıp onların tecrübe ve deneyimlerini öğrenmesi ve kendi fikirlerini üst yönetime aktarabilmesi için Hasbihal görüşmeleri düzenliyor.

Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu 'Önce Çalışan Meclisi' ise çalışanlarının yönetime giden sesi olarak görev yaparken, çalışanları da stratejik karar alma adımlarına dahil ediyor.

Banka ayrıca Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Yetkinlik Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor. - İSTANBUL

Kuveyt Türk, Türkiye, Kuveyt, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk, Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi - Son Dakika Ekonomi


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