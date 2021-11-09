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Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar

09.11.2021 09:52
Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar

Kuveyt Türk, 2021 yılının 9 ayında 1,4 milyar TL net kar elde etti.

Kuveyt Türk, 2021 yılının 9 ayında 1,4 milyar TL net kar elde etti.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 151,2 milyar TL'ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 20 artışla 94,9 milyar TL'ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1,4 milyar TL net kar elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 9,3 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 186,9 milyar TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken bankacılık sektöründe de 10. sıradaki yerini de korudu. Kuveyt Türk'ün cari fonlarının toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşirken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 21,6'ye yükseldi. Kuveyt Türk, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 19,67 seviyesine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, pandemi sonrası küresel toparlanmanın devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk yarısında gözlemlediğimiz küresel toparlanma, dünya genelindeki aşılama oranlarının artması ve destekleyici politikaların sürmesiyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Kuveyt Türk olarak biz de güçlü sermaye ve likidite yapımızla ülke ekonomisine desteğimizi bu dönemde de sürdürdük. Kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek üçüncü çeyrek itibarıyla 94,9 milyar TL'ye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu rakamın, reel ekonomiye destek konusunda gösterdikleri hassasiyetin önemli bir teyidi olduğunu vurgulayan Uyan, şunları kaydetti:

"Yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişim odaklı hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımız ve yurt dışı açılımlarımızla ülkemizde katılım finans sektörünün öncü kuruluşu konumumuzu daha da sağlamlaştırdık. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini odağımıza alarak üçüncü çeyrekte de müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını dijital kanallar üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde güçlü teknolojik altyapımız sayesinde çözüme kavuşturmayı sürdürdük. İşinde uzman, iyi eğitimli, özverili, genç ve dinamik çalışanlarımız başarılarımızın taşıyıcı gücü oldu."

Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi

Açıklamaya göre, inovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, üçüncü çeyrekte, katılım finans sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Kuveyt Türk, bireysel ve tüzel müşterilerine sunduğu Miles&Smiles kredi kartlarının yanı sıra sektörde bir ilki gerçekleştirerek mil kazandıran banka kartını da hayata geçirdi. Banka, ticari müşterilerine sunduğu Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da yine sektörde bir ilke imza attı. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kartı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabiliyor. "Başka bir deneyim, başka sen" mottosuyla müşterilere sunulan Miles&Smiles kartlarıyla Kuveyt Türk, her yolculuğu iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

2010 yılında Türkiye'nin ve Kıta Avrupası'nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye'yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, üçüncü çeyrek dönemde de sukuk alanında bir ilke imza atarak bu sefer sadece Türkiye'de değil dünyada da ilk kez Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracını gerçekleştirdi. Kuveyt Türk, bu ihraçla sukuk alanına yeni bir soluk getirmiş oldu. Bu işlemi Kuveyt Türk'ün ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta, ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca yeşil ve sosyal projelere aktarılacak. İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk'ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk'ün hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.

Avrupa'nın En İyi İşvereni seçildi

Kurulduğu ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanan Kuveyt Türk, insan kaynakları politikalarını da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyor. İş süreçlerinde "önce insan-önce çalışan" prensibiyle hareket eden Kuveyt Türk, üçüncü çeyrekte, Türkiye açısından önemli bir başarıya imza atarak, iş yeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritelerinden biri kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü tarafından "Avrupa'nın En İyi İşvereni" ödülüne de layık görüldü. Kuveyt Türk böylece birinci sırada Avrupa'nın en iyi işvereni seçilen ilk Türk şirketi unvanına sahip oldu.

Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar

Türk Lirası, Kuveyt Türk, Finans, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kar - Son Dakika
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