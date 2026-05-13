Kyocera ve Geskopikit'e Rekabet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kyocera ve Geskopikit'e Rekabet Ceza

13.05.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Kyocera ve Geskopikit'e toplamda 18,4 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, yazıcı ve fotokopi makineleri alanında faaliyet gösteren Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri AŞ ve Kyocera Document Solutions Europe Management B.V'den oluşan ekonomik bütünlük ile Geskopikit Dijital Kopyalama AŞ'ye uzlaşma sonucu 18,4 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, iki teşebbüse yönelik soruşturma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu teşebbüslerin, paralel ithalatı engellemek, aktif/pasif ayrımı gözetmeden yeniden satıcıların satış yapacağı müşteri ve bölgelere yönelik kısıtlamalarda bulunmak ile yeniden satış fiyatlarını tespit etmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Kyocera'nın, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespitine ilişkin uzlaşma başvurusunda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle Kanunu ihlal ettiğine, uzlaşma sonucunda teşebbüse 14 milyon 486 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, teşebbüsün, bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine, sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme ve tek elden alım yükümlülüğü kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını kaldırılacağına yönelik taahhüt sunduğunu belirtilerek, "Bu kapsamda Kyocera tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne, ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine, söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 4 ay içinde Kuruma intikal edecek şekilde tevsik edilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Aynı dosya kapsamında yer alan Geskopikit'in de yeniden satıcılarının satış fiyatının tespitine ilişkin eylemlerine yönelik uzlaşma başvurusu yaptığı bildirilen açıklamada, Kurul kararıyla Geskopikit'in yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiğine, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 3 milyon 946 bin 922 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Geskopikit tarafından da kendi alt bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine yönelik taahhütlerin sunulduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Geskopikit tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine, söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde Kuruma intikal edecek şekilde tevsik edilmesine karar verildi."

Böylece Kurul tarafından iki şirkete 18,4 milyon lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kyocera ve Geskopikit'e Rekabet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:33:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kyocera ve Geskopikit'e Rekabet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.