L'Oréal Türkiye'nin Dijital Güzellik İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

L'Oréal Türkiye'nin Dijital Güzellik İnovasyonu

L\'Oréal Türkiye\'nin Dijital Güzellik İnovasyonu

L'Oréal Türkiye, AR ve AI ile kişiselleştirilmiş dijital güzellik servisleri sunarak 2024 verilerini paylaştı.

17.03.2025 11:58
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L'Oréal Türkiye, geleceğin güzelliğini oluşturma vizyonuyla artırılmış gerçeklik ve yapay zeka destekli dijital servislerini tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılına ait dijital servis verilerini açıkladı.

Her bireyin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle yeni teknolojiler geliştirmeye odaklı tekno-güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, ultra kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Ülke genelinde 15'i canlı dijital servis olmak üzere toplam 20 adet tekno güzellik servise sahip olan şirket, kullanıcılara fiziksel bir mağazaya gitmeden online olarak yüzlerinde ve saçlarında ürünlerin nasıl durduğunu görme ve cilt, saç analizlerini kolayca gerçekleştirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla kez deneyimlenen dijital servislere ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Türkiye, dijital güzellikte Avrupa'yı geride bırakıyor

Yapılan açıklamaya göre, L'Oréal Türkiye'nin herkesicinguzellik.com platformundan ve tüm markaların web sitesinden erişilebilen servisler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. 2024 yılı verilerine göre, tüm dijital servisler üzerinden 6 milyondan fazla renk tonu denendi ve her bir kullanıcı ortalama 16 farklı saç ve makyaj görünümü keşfetti. Bu fark, Türkiye'de dijital güzellik deneyimlerine olan ilgiyi ve kullanıcıların yenilikçi çözümleri benimseme hızını gözler önüne seriyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre, kullanıcılar dijital servislerde ortalama 73 saniye geçirirken, yıl boyunca toplam 75 milyon saniyelik kullanım süresi kaydedildi. Bu, dünyanın etrafında 2.6 kez yürümeye eşdeğer bir süre. Öte yandan, 18 milyon saniyelik etkileşim süresi, 517 İstanbul - New York uçuşuna veya 7 aydan uzun bir zamana karşılık geliyor.

Dijital güzellik deneyiminde Bursa ve Antalya öne çıkıyor

Şirketin sunduğu dijital servisler, Türkiye genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, en yoğun kullanım İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşiyor. Bu üç büyük ilin ardından Bursa ve Antalya dijital güzellik deneyimlerine en çok ilgi gösteren şehirler olarak öne çıkıyor.

Tekno-güzellik şirketinin sunduğu 15 dijital servis, kullanıcıların cilt analizi, saç bakımı, makyaj ve saç renklerini keşfetmelerini sağlayan interaktif deneyimler sunuyor. Bu servisler arasında, saç bakımı için kişiselleştirilmiş öneriler sunan Kérastase Hair Care Diagnosis, ideal saç rengi ve stilini bulmaya yardımcı olan L'Oréal Professionnel My Hair ID, ciltteki lekeleri analiz eden ve kişiselleştirilmiş cilt bakımı tavsiyeleri veren La Roche-Posay Spotscan, farklı makyaj ürünlerini sanal olarak deneme imkanı sağlayan Maybelline New York Virtual Try On (Yüzünde Dene) ve cilt tipini belirleyerek kişiselleştirilmiş bakım rutinleri öneren Garnier Skin Coach da yer alıyor. Bunun yanı sıra, farklı saç renklerini sanal olarak denemenizi sağlayan Garnier Virtual Try On (Rengini Dene), size en uygun saç rengini bulmaya yardımcı olan Garnier Color Match (Rengini Bul) ve farklı saç stilleri ile renklerini sanal olarak test etme fırsatı sunan L'Oréal Paris Virtual Try On – Hair de bu servisler arasında bulunuyor. Makyaj konusunda ise, farklı makyaj ürünlerini sanal olarak deneme fırsatı veren L'Oréal Paris Virtual Try On – Makeup ve NYX Professional Makeup Virtual Try On ile, en uygun kaş şeklini belirlemenize yardımcı olan NYX Professional Makeup Brow Finder ve size en uygun fondöten rengini bulmanıza destek olan NYX Professional Makeup Shade Finder dikkat çekiyor. Ayrıca, cilt analizi yaparak kişiselleştirilmiş bakım önerileri sunan L'Oréal Paris Skin Genius, Lancome E-Skin Expert ve Kiehl's Instant Skin Reader gibi servisler, kullanıcıların cilt ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Güzellik deneyimini offline servislerle de tamamlamak mümkün

Offline servisler arasında ise cilt tonunu analiz ederek en uygun fondöten rengini belirlemeye yardımcı olan Lancöme Shade Finder, cilt sağlığını detaylı bir şekilde değerlendiren Lancöme Skin Screen ve ciltteki sorunları tespit ederek kişiselleştirilmiş bakım önerileri sunan Kiehl's Derma Reader yer alıyor. Saç bakımı alanında ise, saç derisini analiz ederek ihtiyaçlara yönelik bakım çözümleri sunan Kérastase K-Scan ve saç derisi sağlığını değerlendiren Vichy Dercos Scalp Pro, kullanıcıların saç ve saç derisi ihtiyaçlarına özel hizmetler sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi L'Oréal Türkiye'nin Dijital Güzellik İnovasyonu - Son Dakika

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