Lapseki Şeftalisi İhracatta Hedef 72 Ton - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lapseki Şeftalisi İhracatta Hedef 72 Ton

Lapseki Şeftalisi İhracatta Hedef 72 Ton
08.07.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lapseki'de 60-72 ton şeftali ihracatı hedefleniyor, 40-48 ton iç piyasada satılacak.

ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kaynağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

Lapseki'de 28 bin 900 dekar alanda şeftali, 9 bin 960 dekar alanda nektarin yetiştiriciliği yapılıyor. İlçede verim çağında olan 974 bin 215 şeftali ve 285 bin 840 nektarin ağacı bulunuyor.

Ilıman Marmara ikliminin, kış aylarında yeterli soğuklanma süresine sahip olması ve yaz aylarında optimum sıcaklık sunması Lapseki'de şeftali yetiştiriciliğine önemli katkı sağlıyor.

Deniz etkisi şeftali ağaçlarını don riskinden korurken, meyvelerin kalitesini ve verimini artırıyor. Organik madde bakımından zengin toprak yapısı ise şeftali ağaçlarının sağlıklı gelişmesine imkan tanıyor.

İri ve dolgun yapısı, yoğun aromalı ve tatlı lezzeti, sulu ve yumuşak dokusuyla diğer şeftali çeşitlerinden ayrılan Lapseki şeftalisi, içeriğinde bol miktarda C vitamini, lif ve antioksidanlar barındırıyor.

Bu özellikleriyle 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Lapseki şeftalisinin bu sayede bölgeye özgü yetiştirme koşulları koruma altına alındı.

Bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olan Lapseki şeftalisi, kaliteli yapıları ve dayanıklılıkları sayesinde yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Son 3 yıldır 120-150 ton rekoltenin gerçekleştiği Lapseki'de donun etkisiyle bu sezon 100-120 ton rekolte bekleniyor.

Bu yılki rekoltenin 40-48 tonunun iç piyasada satışa sunulması, 60-72 tonunun ise Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Coğrafi işaret tesciliyle marka değeri artan Lapseki şeftalisinin hasadı eylül sonuna kadar devam ediyor.

Kilogramı 70-130 lira

Yörenin en büyük şeftali üreticilerinden Volkan Yıldırım, coğrafi işaretli Lapseki şeftalisinin hasadına başladıklarını, 4 aylık hasat süresince şeftalilerin cinslerine göre ürün vereceğini anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır babadan kalan 80 dekarlık arazide şeftali üreticiliği yaptığını belirten Yıldırım, bahçesinde yaklaşık 16 çeşit şeftali ve nektarin yetiştirdiğini söyledi.

Ürünlerinin hem iç piyasa hem de ihracata yönelik olduğunu aktaran Yıldırım, "Donun etkisiyle şeftali rekoltesinde geçen seneye kıyasla yüzde 20'lik azalma var ama fiyatlar memnun ediyor bu sene. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogramı 70-130 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Lapseki, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lapseki Şeftalisi İhracatta Hedef 72 Ton - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın
Ordulu şehidin vasiyeti: Şehit olursam fotoğraflarım her yerde paylaşılsın Ordulu şehidin vasiyeti: Şehit olursam fotoğraflarım her yerde paylaşılsın
Zeydan Karalar, “ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği“ iddiasını kabul etmedi Zeydan Karalar, "ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği" iddiasını kabul etmedi
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor

12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
18:49
Balıkesir’de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
18:30
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
18:30
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
18:27
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
18:16
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
18:06
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 14:02:04. #7.13#
SON DAKİKA: Lapseki Şeftalisi İhracatta Hedef 72 Ton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.