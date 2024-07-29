Lavanta Kokulu Köyde Hasat Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Lavanta Kokulu Köyde Hasat Başladı

Isparta'da bin ile 5 bin metrekare arasında değişen lavanta bahçelerinde hasat başladı. Sıcak havaların etkisiyle hasadın erken başladığını söyleyen üretici Baysal Tezcan, bu yıl 1 buçuk, 2 ton civarında rekolte beklediklerini belirtti. Lavanta tarlaları turistlerin ilgisini çekiyor ve lavanta ürünleri dünya pazarında yer alıyor.

29.07.2024 11:03
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Lavanta kokulu köyde hasat başladı

Isparta'yı bu yıl gül gibi, lavanta kokusu da erken sardı

Lavantada 2 tona yakın rekolte bekleniyor

ISPARTA - Isparta'da bin ile 5 bin metrekare arasında değişen lavanta bahçelerinde hasat başladı. Sıcak havaların etkisiyle hasadın erken başladığını söyleyen üretici Baysal Tezcan "Hasatta 1 buçuk, 2 ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, temmuz ve ağustos aylarında yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği bahçelerde lavanta hasadı başladı. Toplamda bin ile 5 bin metrekare arasında değişen bahçelerde yetiştirilen lavantalar ekonomik katkısının yanı sıra güzel görüntüsü ve kokusuyla turizme de katkı sağlayarak, insanları kendisine çekiyor.

Kuyucak köyünde 25 yıldır lavanta üreticiliği yapan Baysal Tezcan sıcak havaların etkisiyle hasadın bu yıl erken başladığını belirterek " Hasadımız bir hafta önce başladı. Sabah 5 buçuk gibi bahçelere gelerek kesime başlıyoruz, 11 gibi kesimi bitirerek topladığımız lavantaları kazanlara basarak kaynatıp yağını çıkarıyoruz. Bu yıl havalar sıcak olduğundan dolayı lavantalar erken açtı. Yağışların az olması sebebiyle geçen yıla göre bu yıl hasadımız daha zayıf" dedi. Konuşmasının devamında lavanta fiyatlarından bahseden Tezcan "Lavantanın yaş olanı bu yıl 5 TL, kuru lavanta çiçeği ise belirlenmedi ama geçen yıl 39 TL'den satıldı. Bu yıl bin ile 5 bin metrekare arasında yetiştirdiğimiz lavantada 1 buçuk, 2 ton civarında rekolte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen yıl Dubai'ye ihracat yaptığını söyleyen Üretici Tezcan bu yıl 100 bin kese lavantayı göndermeyi hedeflediğini söyledi.

"Lavantadan elde edilen ürünler dünya pazarında yer alıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk hava sıcaklıklarından dolayı gül ve domateste olduğu gibi lavantada da hasadın erken başladığını söyleyerek "Isparta'da üretilen lavantalar tıbbı aromatik bitkilerde gül, aronya, kekik yağı olduğu gibi lavanta yağımızda çıkar. Lavantadan elde ettiğimiz lavanta yağı Avrupa ülkelerine, Hollanda, Fransa'ya gidiyor. Burada üretilen ürünlerimiz dünya pazarında yerini alıyor" dedi.

"Hasat başladığını duyduk geldik, hoş kokularla karşılaştık"

Lavanta tarlalarını ziyaret etmek için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Mehmet Şimşek "Biz Antalya'ya tatile gitmiştik. Dönüşte burada hasat başladığını duyduk buraya geldik ve çok memnun olduk, güzel bir ortam ve hoş kokularla karşılaştık. Benim ilk deneyimim daha önce hiç lavanta bahçesi görmemiştim burası çok hoş" açıklamalarında bulundu.

İzmir'den gelen misafirlerini gezdirmek için lavanta bahçelerine getirdiğini söyleyen Sertan Gezer ise " Kuyucak köyünün bu güzelliğini, doğa harikasını görmek için geldik. Misafirimiz bu güzellikleri görmek için İzmir'den geldiler bizde ona eşlik etmek ve tanıtmak için geldik. Yetiştirenlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Lavanta Kokulu Köyde Hasat Başladı - Son Dakika

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