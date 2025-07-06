Lavanta Projesi Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lavanta Projesi Kadınları Güçlendiriyor

Lavanta Projesi Kadınları Güçlendiriyor
06.07.2025 10:21
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Adana Feke'de kadınlar, devlet desteğiyle lavanta bahçeleri kurarak hem üretim hem de turizm yapıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde, 5 yıl önce devlet desteği ile desteklenen kırsal kalkınma projesiyle köy kadınları kullanılmayan arazilerini lavanta bahçelerine dönüştü.

Feke'ye bağlı 9 mahallenin bulunduğu Tapan Bölgesi'nde kadın girişimciler, iki farklı lavanta türüyle hem yağlık hem de görsel üretim gerçekleştiriyor. Hasat döneminde lavanta yağı, sabun, kolonya, mum ve tohum gibi ürünler üreten kadınlar, lavanta bahçelerini ziyaretçilere açarak kırsalda Adana'da turizm ile ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Çiçekleri çok severdim, şimdi emeğimin karşılığını alıyorum"

Tenkerli Mahallesi'nden Bedia Arı devlet desteği ile 5 dönümlük arazide lavanta üretimi yaptıklarını belirterek, "Devlet desteğiyle lavanta bahçesi kurduk. Her gün yüzlerce kişi geliyor. Gelen bir daha geliyor. Çiçekleri çok severdim. Bu iş emek istiyor ama çok güzel. Lavanta demetlerini 30 TL'den satıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

"Bahçemiz adeta kafe gibi oldu"

Bahçesini Türk bayraklarıyla süsleyen Sıla Başer ise lavanta üretimiyle birlikte sabun, mum ve lavanta çayı yaptıklarını ifade ederek, "Köyde böyle bir turizm hayal etmezdik ama şu an çok güzel. Ziyaretçiler geliyor, mutlu oluyoruz" diye konuştu.

" Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var"

Gaziantep'ten lavanta bahçelerini gezmeye gelen Rahil Çeren, "Köyde bu kadar güzel bir ortam oluşturulması bizleri çok mutlu etti. Hem tatil yapıyoruz hem de lavantaların mis kokusunda dinleniyoruz" dedi.

Esat Ersin ise kendi köyünde de benzer projelerin yapılmasını isteyerek, "Çok güzel yapmışlar. Çocuklar için de alanlar var. Çok beğendim" diye konuştu.

Kozan'dan Feke'ye gelen Özlem Gür ise lavanta şerbetine hayran kaldıklarını, bahçelerin görselliğinden çok etkilendiklerini söyledi.

Daha önce de bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Özlem Yılmaz ise, "5 yıl önce de gelmiştim. Köyün turizme kazandırılması harika olmuş. Bahçeler görsel bir şölen sunuyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Tarım, adana, Feke, Son Dakika

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