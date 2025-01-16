Le Cordon Bleu 130. Yılını Kutluyor

Ekonomi

Türkiye'deki faaliyetlerini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı kapsamında sürdüren Le Cordon Bleu, 130'uncu kuruluş yıl dönümünü yıl boyu sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Özyeğin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesinin 2012'de yaptığı işbirliği kapsamında, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı ve Otel Yöneticiliği Programı kapsamındaki mutfak derslerinde eğitim veren Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, 130'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamak için yıl boyunca sürecek etkinliklere hazırlanıyor.

Geçen yılı önemli başarılarla tamamlayan Le Cordon Bleu, Paris'teki Hotel de la Marine'de ikinci merkezi açtı ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

Peru'daki Le Cordon Bleu Enstitüsü, Somos Ödülleri'nde "Peru'nun En İyi Yemek Okulu" seçilirken, kurum aynı zamanda CHT Uluslararası Olağanüstü Başarı Ödülü'nü kazandı.

Ottawa'daki şube ise Kuzey Amerika'nın En İyi Mutfak Enstitüsü ödülünü üst üste üçüncü kez aldı.

Ayrıca, 2024 boyunca kurumun mezunları, farklı ülkelerde önemli başarılar elde etti.

Madrid, Tayland, Avustralya ve Singapur'da Michelin başarısı, MasterChef Endonezya'da birincilik ve Great Taste Awards'da üç Altın Yıldız gibi önemli ödüller bu başarılar arasında yer aldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında bu yıl uluslararası kampüslerde özel sürprizler düzenlenecek.

Yeni profesyonel programlar, devam eden eğitimler, kısa gurme kursları ve ustalık sınıflarının yanı sıra gastronomi deneyimleri ve sınırlı sayıda ürünlerin yer alacağı La Boutique de katılımcıları bekliyor.