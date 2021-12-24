Üye Girişi
Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk" - Son Dakika

Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk"

24.12.2021 13:08

Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk"EDİRNE Alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, 1 Bulgar levasının 10,53 TL'den 5,75 TL'ye düştüğünü görünce şok yaşadı.

Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk"

EDİRNE Alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, 1 Bulgar levasının 10,53 TL'den 5,75 TL'ye düştüğünü görünce şok yaşadı. Geçen hafta adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı'nda bu hafta ise yoğunluk yaşanmadı.

Bulgaristan'ın para birimi 1 levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10,53 TL'ye ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ederek, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamışlardı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrılmıştı. Aynı düşüncelerle bu sabah yine Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, döviz bürolarına gittiklerinde şok yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş Bulgaristan'ın para birimi levaya da yansıdı. Pazartesi günü 10,53 TL'den işlem gören 1 Bulgar levası, şu an Edirne'de döviz bürolarında 5,75 TL'den işlem görüyor.

"Şoka uğradık"

Döviz bürosuna geldiklerinde kurda düşüşün yaşandığını görünce şoka uğradığını belirten Bulgaristan vatandaşı Nuray Erhan, "2-3 gün önce daha iyiydi. Bir geldik şoka uğradık. Düşüş yapmış" dedi.

Bulgaristan vatandaşı Ömer Karabulut da, "Çok şaşırdık, bunu beklemezdik. Çok uzun yollardan geliyoruz alışveriş yapalım diye" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan vatandaşı Mehmet Asenaf ise, "Dövizde yaşanan düşüş bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi taşıyamıyoruz, kaldıramıyoruz" dedi.

Bulgaristan vatandaşı Remziye Aliyeva, "Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik, para bozduracağız. Burası kendi memleketimiz gibi" dedi.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da ülkesindeki vatandaşlara "Çıkın çıkın gelin" çağrısında bulundu.

Ulus Pazarı'nda Bulgar yoğunluğu azaldı

Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan vatandaşlarının akınına uğrayan Edirne'deki Ulus Pazarı'nda ise bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşanmadı. Ulus Pazarı esnaflarından Levent Reisoğlu, levanın düşmesiyle birlikte pazarda Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da düşüş yaşandığını belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının ucuz fiyat sorgulamaya başladığını söyledi.

Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: Bunu beklemiyorduk
Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: Bunu beklemiyorduk
Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: Bunu beklemiyorduk
Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: Bunu beklemiyorduk

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Bulgaristan, Bulgar, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: 'Bunu beklemiyorduk' - Son Dakika Ekonomi


Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı         
19:04
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement