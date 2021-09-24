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LG, Cybellum'u satın alıyor - Son Dakika

LG, Cybellum'u satın alıyor

24.09.2021 09:55
LG, Cybellum'u satın alıyor, System.String[]

LG Electronics (LG), İsrail merkezli araç siber güvenlik risk değerlendirme çözüm sağlayıcısı Cybellum'u satın alacağını duyurdu.

LG Electronics (LG), İsrail merkezli araç siber güvenlik risk değerlendirme çözüm sağlayıcısı Cybellum'u satın alacağını duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Yönetim Kurulu, önde gelen bir araç siber güvenlik risk değerlendirme çözümü sağlayıcısı olan Cybellum'un satın alınmasını onayladı.

Anlaşma, LG'nin 140 milyon dolar değerindeki teknoloji şirketinin yaklaşık yüzde 64'lük hissesini devralmasına olanak tanıyor. Bu durum, LG'nin siber güvenlik yeteneklerini geliştirecek ve "geleceğin mobilitesi için inovasyon ortağı" olma çabalarını hızlandıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor. Kalan hisseler ise yakın gelecekte nihai değerleme ile satın alınacak ve toplam yatırım tutarı o zaman teyit edilecek.

LG, bu ilk yatırıma ek olarak, dördüncü çeyrekte iş birliği sürecinin tamamlanmasının ardından Cybellum'a 20 milyon dolar tutarında ek yatırım yapmak üzere gelecekteki öz sermaye (SAFE) için temel bir anlaşma yapmayı taahhüt etti.

Cybellum, yaklaşık 50 çalışanı ile lider araç siber güvenlik şirketleri arasında bulunuyor

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında Tel Aviv'de kurulan Cybellum, yaklaşık 50 çalışanı ile lider araç siber güvenlik şirketleri arasında bulunuyor.

Cybellum, şu anda sektörün önemli oyuncularıyla iş birliği yaparak ürünlerini dünya çapındaki araç üreticilerine ve tedarikçilere başarıyla ulaştırıyor.

Cybellum'un İsrail'in yanı sıra Japonya, Almanya ve Kuzey Amerika'da da faaliyetleri bulunuyor. Cybellum, müşterilerinin alıştığı standartlarla büyümeye, müşterilerini ve ortaklarını desteklemeye devam ederek bağımsız bir marka olarak kalmayı hedefliyor.

Uluslararası standartları karşılayan araç siber güvenliğine duyulan ihtiyaç, artan siber güvenlik tehditlerinin sayısı, türü ve küresel otomobil endüstrisinin güvenli bağlantının şart olduğu bağlantılı otomobil çağına geçişiyle birlikte arttı.

Araçlar, çeşitli bileşenleri arasında karmaşık ilişkilerle organik olarak bağlı sistemlere dönüştükçe, araç siber güvenliğinin zaman içinde daha da önemli hale geleceği ortada. Cybellum, LG'nin hızla büyüyen otomotiv siber güvenlik endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almasını ve yazılım güvenliğini optimize ederek parça tasarımı, geliştirme ve çalıştırma gibi kilit alanlarda daha fazla değer sunmasını sağlayacak.

LG için İsrail ve siber güvenlik alanındaki ilk satın alma olan bu yatırım, büyüyen bu kategorinin öneminin altını çiziyor ve LG'nin stratejik satın almalar, ittifaklar ve ortaklıklar yoluyla iş portföyünü güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

LG, Ağustos 2018'de, otomotiv aydınlatma pazarında lider bir oyuncu olan Avusturyalı ZKW Group'u satın almış, Temmuz 2021'de ise dünyanın en büyük üçüncü otomobil tedarikçisi olan Magna International ile LG Magna e-Powertrain oluşturmak için bir ortak girişim başlatarak her iki ortağın rekabet gücünü ve gelecekteki büyüme potansiyelini artırmıştı.

2013 yılında kurulan LG'nin Otomotiv Bileşen Çözümleri Şirketi, 2020'de 2019'a göre yüzde 6,1 artışla 5,18 milyar dolar satış kaydetti.

LG, araç siber güvenliğine yaptığı yatırımla, otomotiv bileşen endüstrisinin üç direği olan bilgi-eğlence sistemleri, elektrikli araç güç aktarma organları ve araç aydınlatma yeteneklerinin rekabet gücünü artırmayı taahhüt ediyor.

"LG ile güçlerimizi birleştirmek, vizyonumuzu gerçekleştirmemizi daha da hızlandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cybellum Üst Yöneticisi (CEO) Slava Bronfman, LG ile ortaklıktan ve paydaşlarına sunabildikleri büyük getiriden dolayı heyecanlı olduklarını aktararak, "Cybellum, sektördeki en kapsamlı ürün güvenliği yönetimini geliştirdi. LG ile güçlerimizi birleştirmek, vizyonumuzu gerçekleştirmemizi daha da hızlandıracak. Yakın gelecekte önemli ölçüde büyümeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise "Yazılımın otomotiv endüstrisinde oynadığı kritik rol bir sır değil. Bununla birlikte etkili siber güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu son anlaşma, LG'nin siber güvenlik alanındaki sağlam temelini daha da güçlendirecek ve bağlantılı otomobiller çağına daha da hazırlıklı olmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım, Tragger, İsrail, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, Cybellum'u satın alıyor - Son Dakika Ekonomi


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