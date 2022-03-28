LG UV Artcool klimalar kış aylarının ısınma çözümü oluyor - Son Dakika
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LG UV Artcool klimalar kış aylarının ısınma çözümü oluyor

28.03.2022 13:19
LG UV Artcool klimalar kış aylarının ısınma çözümü oluyor

LG UV Artcool klimalar, kış aylarının uzadığı, baharı beklerken karla karşılaşılan şu günlerde tüketicilere ısınma çözümü sunuyor.

LG UV Artcool klimalar, kış aylarının uzadığı, baharı beklerken karla karşılaşılan şu günlerde tüketicilere ısınma çözümü sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ısınmanın yanı sıra, 4 aşamalı filtre sistemiyle temiz, tazelenmiş ve bakterilerden arındırılmış bir hava sunan LG UV Artcool klimalar, LG'nin dual inverter komprasörü sayesinde enerji tasarrufu yapılmasına da imkan tanıyor.

LG UV Artcool klima, tüketicilere sunduğu daha temiz ve arındırılmış havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara adeta bir orman havası sunuyor. Iyonizer özelliği ile zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

LG UV Artcool klimaların en büyük özelliklerinden bir tanesi de LG dual inverter komprasörleri. Klasik komprasörler, klima çalıştırıldığında, tam kapasite ile devreye girerek, ortam istenen ısıya ulaştığında kapanıyor. Bir süre sonra ortam ısısı değiştiğinde tekrar devreye girerek yeniden istenen ısıya ulaşmaya çalışıyor. Böylelikle bir kısır döngü içerisinde sürekli çalışmaya ve durmaya devam ediyor. Bu da klimanın ömrünü kısaltmasının yanı sıra, enerji kaybına neden oluyor ve ay sonunda tüketicileri kabarık bir elektrik faturası ile baş başa bırakıyor.

LG dual inverter komprasör ise ortam istenen ısıya geldiğinde kendini kapatmıyor, enerji tasarruflu modda çalışmaya devam ederek hem ortam ısısını sabit tutuyor, hem enerji kaybını önlüyor hem de cihazın kullanım ömrünü uzatıyor. LG inverter komprasör 10 yıllık garanti ile sunuluyor.

Bunun yanı sıra, LG'nin yeni nesil klimalarında kullandığı çevre dostu R32 soğutucu gazlar, yüzde 20 daha az gaz şarjı gerektiriyor, bir başka deyişle, LG UV Artcool gibi yeni nesil LG klimalar yüzde 20 daha az enerji ile çalışıyor. Bu da, ay sonundaki yüklü faturaları azaltmaya yardımcı bir başka özellik olarak gösteriliyor.

-Uzaktan kontrol mümkün

LG PuriCare ve UV Artcool, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerini diledikleri sıcaklığa getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar.

LG, hem kışın son soğuklarında sağlıklı ısınma hem de yaza hazırlık için UV Artcool klimaları şimdiden sipariş vermeyi öneriyor.

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Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG UV Artcool klimalar kış aylarının ısınma çözümü oluyor - Son Dakika


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