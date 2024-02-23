Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Özdemir, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.
"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" karesini tercih eden Özdemir, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Belal Khaled'in "Anneye bakış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
"Birlikte başaracağız hissi uyandıran fotoğrafları seçtim"
Özdemir, seçilmiş tüm fotoğrafların gerçekten çok kaliteli ve özel anları yakaladığını belirterek, "Fotoğraflar arasından kendime yakın bulduklarımı seçtim ve hepsinde sanıyorum üzerinde çok çalıştığım ve uğraştığım kadın teması vardı." dedi.
Seçtiği fotoğraflarda umudun olmasını istediğini dile getiren Özdemir, "Türkiye Yüzyılı, Dünyanın sultanları ve deprem sonrasındaki kurtarma ekibinde çalışan iki kadının birbirine sarılması gibi içinde umut olan ve geleceğe dönük bakılan, yardımlaşmayla birlikte başaracağız hissi uyandıran fotoğrafları seçtim." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Maçoğlu, adaylığıyla ilgili eleştirilere cevap verirken, Kadıköy'ün yönetim tarzını eleştirdi ve halka daha adaletli ve eşitlikçi bir yönetim sunacaklarını belirtti. Ayrıca, nohut ekimiyle tanınan Maçoğlu, bu konuda yapılan esprilere gurur duyduğunu ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?