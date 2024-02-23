Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika
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Ekonomi

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Çevre ve Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki en iyi fotoğrafları seçti. Özdemir, seçtiği fotoğraflarda umut ve birlik hissi uyandıran anları tercih ettiğini belirtti.

23.02.2024 11:45  Güncelleme: 12:21
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Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Özdemir, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" karesini tercih eden Özdemir, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Belal Khaled'in "Anneye bakış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Birlikte başaracağız hissi uyandıran fotoğrafları seçtim"

Özdemir, seçilmiş tüm fotoğrafların gerçekten çok kaliteli ve özel anları yakaladığını belirterek, "Fotoğraflar arasından kendime yakın bulduklarımı seçtim ve hepsinde sanıyorum üzerinde çok çalıştığım ve uğraştığım kadın teması vardı." dedi.

Seçtiği fotoğraflarda umudun olmasını istediğini dile getiren Özdemir, "Türkiye Yüzyılı, Dünyanın sultanları ve deprem sonrasındaki kurtarma ekibinde çalışan iki kadının birbirine sarılması gibi içinde umut olan ve geleceğe dönük bakılan, yardımlaşmayla birlikte başaracağız hissi uyandıran fotoğrafları seçtim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ebru Özdemir, Deprem, Gazze, Spor, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika

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