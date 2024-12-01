Limon Fiyat Farkında Rekor - Son Dakika
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Ekonomi

Limon Fiyat Farkında Rekor

Kasımda üretici ile market fiyatları arasında en yüksek fark limonda, yüzde 253,7 olarak belirlendi.

01.12.2024 12:18
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 253,7 ile limonda görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kasım ayı üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kasımda üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 253,7 ile limonda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 204,9 ile patatesin, yüzde 197,4 ile kuru kayısının, yüzde 193,1 ile havucun ve yüzde 188,7 ile Antep fıstığının takip ettiğini aktardı.

Bayraktar, limonun 3,5 kat, patatesin ve kuru kayısının 3 kat, havuç ve Antep fıstığının 2,9 kat fazlaya satıldığını belirterek, "Üreticide 8 lira 25 kuruş olan limon 29 lira 18 kuruşa, 6 lira 13 kuruş olan patates 18 lira 69 kuruşa, 135 lira olan kuru kayısı 401 lira 52 kuruşa,11 lira 50 kuruş olan havuç 33 lira 71 kuruşa, 240 lira olan Antep fıstığı 693 liraya markette satıldı. Kasımda fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide ise karnabahar olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette portakal, üreticide limon oldu." ifadelerini kullandı.

Kasımda markette 42 ürünün 38'inde fiyat artışı, 4'ünde fiyat düşüşü olduğunu belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 69,2 ile patlıcan olduğunu kaydetti.

Bayraktar, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 47,5 ile domatesin, yüzde 42,3 ile kuru soğanın, yüzde 39,4 ile karnabaharın takip ettiğine dikkati çekerek, markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 17,2 ile portakal olduğunu ve bu ürünü yüzde 4,4 ile limonun, yüzde 3,2 ile tavuk etinin izlediğini aktardı.

Kasımda üreticide 34 ürünün 20'sinde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldüğüne işaret eden Bayraktar, 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını vurguladı.

Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 17,5 ile limonda görüldüğünü belirterek, "Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 15,1 ile kabak, yüzde 10,8 ile zeytinyağı, yüzde 4,2 ile havuç izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 153,4 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 113,8 ile beyaz lahana, yüzde 100 ile patlıcan ve kuru soğan izledi." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinyağı piyasasında durgunluk görüldüğüne ve talepteki azalma nedeniyle fiyat düşüşü yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Arzdaki azalış lahana fiyatlarında artışa neden oldu. Patlıcandaki fiyat artışının nedeni tarladan sera üretimine geçişte yaşanan arz düşüşünden kaynaklandı. Soğan ve patates depoya alındı. İşçilik maliyetleri ve depo maliyetleri üzerine eklendiği için fiyatı arttı. Limonda ve kabakta fiyat düşüşünün sebebi arz artışıdır. Arzın düşmesi ve talebin artması üreticide karnabahar fiyatının yükselmesine sebep oldu."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, 3-sayfa, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

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