Limon İhracatındaki Yasak Kalktı

Limonda ihracat yasağı kalktı

Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara:

"Görüşmemiz neticesinde limon ihracatındaki yasak kaldırıldı"

MERSİN - Türkiye'nin limon üretim merkezi Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz neticesinde limon ihracatındaki yasak kaldırıldı" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayının sonunda Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan soğuk hava ve don afetini gerekçe göstererek bugünden itibaren limon ihracatını geçici süreyle durdurdu. Kısıtlama kararının ardından üreticilerin zor durumda kalabileceği gündeme geldi. Bunun üzerine Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara, beraberindeki heyetle Ankara'ya giderek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Kara, limonda ihracat yasağı kalktığının müjdesini üreticilere verdi.

"Görüşmemiz neticesinde limon ihracatındaki yasak kaldırıldı"

Başkan Kara açıklamasında, "Türkiye'nin limon üretiminin yarısından fazlasını karşılayan ve son olarak don felaketinden ağır şekilde etkilenen Erdemli'miz adına, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Üreticimizin sesi olarak, limon ihracatına yönelik alınan kararın kaldırılması talebimizi ilettik. Yaşanan doğal afetin ardından çiftçimizin zararının daha da derinleşmemesi için sürecin yeniden değerlendirilmesini istedik. Görüşmemiz neticesinde limon ihracatındaki yasak kaldırıldı. Bu önemli ve üreticimizi rahatlatan karar için başta Bakanımız Ömer Bolat olmak üzere, sürece katkı sunan milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Erdemli'miz ve üreticilerimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(HSY-HİV-SO-E)