'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı

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Marketlerde yeni dönem başladı. 1 Ocak'tan itibaren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu görünümü verilen ürünlerin raflarda yer alması ve satışa sunulması yasaklandı.

02.01.2025 15:22  Güncelleme: 18:44
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Marketlerde yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren resmen başladı.

ARTIK SATILAMAYACAK

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince 1 Ocak'tan itibaren limon suyu görünümü veren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilemeyeceğini, raflarda yer alamayacağını ve satışa sunulamayacağını ifade etti.

'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı

"ÜRETİCİNİN KAZANCI ARTACAK"

İkinci kalite ve ıskarta olarak nitelendirilen ve sofralık niteliği taşımayan limonların sanayide kullanıldığını vurgulayan Ödemir, şöyle devam etti: "1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanan karar, tüketicilere olumlu yansıyacaktır. Bu karar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz. Tüketicilerimiz, kimyasallar ihtiva etmeyen, yanlış algı oluşturan ve sağlık yönüyle riskli ürünler yerine, çiftçilerimizin büyük emek harcadığı ve alın teri döktüğü orijinal limon kullanılarak üretilen ürünleri tüketecekler. Bu karar, ayrıca tüketicilerin yanıltılmasını da önleyerek, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi yönüyle de oldukça değerli bir adımdır. Aynı zamanda, ikinci kalite ve ıskarta limonlarımız israf olmayıp, limon üreticilerimizin kazançları da artacaktır. Bu şekilde, üçlü sac ayağının her birini oluşturan hem tüketicilerimiz, hem de limon üreticilerimiz, hem ülke ekonomimiz kazanacaktır" diye konuştu.

'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı

"TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ SORUMLULUK VE GÖREV DÜŞÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırarak, tüketici sağlığının korunması açısından sıkı denetimler uyguladığını, ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlarda bulunduğunu belirten Özdemir, "Bu konuda hem bilinçli davranmak hem de Bakanlığımızın çalışmalarının daha verimli bir zeminde ilerlemesini sağlamak için biz tüketicilere de önemli sorumluluk ve görev düşüyor. Tüketiciler olarak gıda etiketlerinin dikkatli okunması, şikayet, öneri ve ihbarların Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla en iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz" diye konuştu.

\'Limon suyu\' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 'Limon suyu' görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı - Son Dakika

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