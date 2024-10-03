Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın yeni yüzü oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın yeni yüzü oldu

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Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın ödeme sistemleri şirketi Mastercard ile işbirliği kapsamında ''Bankkart'' reklam filminde yer aldı.

03.10.2024 13:56  Güncelleme: 14:16
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Ziraat Bankası ödeme sistemleri teknoloji devi Mastercard ile işbirliğinde Bankart'ın yeni yüzü olarak dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Messi'yi seçti

Bu stratejik ortaklık sayesinde Messi, Ziraat Bankası'nın Bankkart ve Bankkart Mobil ürünlerinin sunduğu avantajları tanıtacak.

Ziraat Bankası'nın reklam filmiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lionel Messi ile olan Bankkart kampanyası için Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Mastercard, Lionel Messi ile olan global sponsorluk anlaşmaları gereği ellerinde bulundurdukları hakları Türkiye'de, karşılıksız olarak Bankkart'ın kullanımına sundu. Mastercard'ın kıymetli destekleriyle gerçekleşen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu tüm avantajların farkındalığının artmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu işbirliği ile Ziraat Bankası, Bankkart'ın küresel çapta daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Lionel Messi, Ziraat Bankası\'nın yeni yüzü oldu

Ziraat Bankası, Lionel Messi, Mastercard, Ekonomi, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın yeni yüzü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Haluk Akkaya:
    Ne büyük haber! Giren yine bize girecek desene. 19 1 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    milli servet dışarı gidiyor 18 1 Yanıtla
  • Murat yaman:
    harcayın keseden bol bol milletin parasını. 17 1 Yanıtla
  • Uğur Çiçek:
    Devletin bankası olunca böyle oluyor. 9 0 Yanıtla
  • SİNAN CERİT:
    Benim param ile baba sormadan sponsorluklar, reklamlar, bağışlar ne güzel değil mi? 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bu saçmalık yıllar boyunca unutulmaz. ona vereceğimiz parayla ziraat bankası zincir market kurar binlerce de insan çalışır 2 0 Yanıtla
  • ?????????????? ??????????????:
    Geçmiş olsun ülkeye girdi yine giren be gerek var çok paran varsa vatandaşa dağıt en iyi reklam yüzü bu olurdu 0 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    işte onun için Messi 0 0 Yanıtla
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