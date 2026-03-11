Lisanslı Depoculukta Teminat Düzenlemesi - Son Dakika
Lisanslı Depoculukta Teminat Düzenlemesi

11.03.2026 08:40
Ticaret Bakanlığı, lisanslı depoculukta teminat şartlarını düzenleyen yönetmelik yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle lisanslı depoculukta teminat şartlarında düzenlemeye gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lisanslı depoculukta toplam hissesinin yüzde 51'i veya daha fazlası kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri veya iktisadi devlet teşekküllerine ait lisanslı depo işletmelerinde artırılmış miktarda teminat verme yükümlülüğü aranmayacak.

Bugün itibarıyla işletmenin tesis ve binaları ile bunların üzerinde bulunduğu taşınmazın kiracısı olan veya bunların mülk sahibi olup fona gayrimenkul rehni hariç ipotekli bulunan lisanslı depo işletmelerinin, 1 Haziran'a kadar fona artırılmış miktarda teminat vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
