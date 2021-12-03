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Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı - Son Dakika

Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı

03.12.2021 14:01
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sera ürünlerini de vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sera ürünlerini de vurdu. Şiddetli fırtına serada yetişen patlıcanın fiyatının artmasına sebep oldu. Geçen ay 5 lira olan patlıcan, bu ay 10 liradan satılıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün patlıcan olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise karnabahar oldu. Günlük meyve ve sebzelerin geldiği semt pazarlarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen lodos ve şiddetli fırtına sera ürünlerini etkiledi. Pazarcılar, lodos ve şiddetli fırtınanın sera çadırlarına zarar vermesinden dolayı patlıcan fiyatlarının arttığını belirtiyor.

"Lodos sera çadırlarına çok zarar verdi"

Pazarcı Ramazan Şensoy, patlıcanın şu anda sadece Antalya bölgesinden geldiğini belirterek, "Tek bölgeden geldiği için fiyatlar yükseldi. Ayrıca sera ürünü olduğu için de fiyatlar yükseldi. Yağmur, sel, fırtına ve lodos sera çadırlarına çok zarar verdi. Köylü de mahsulü toplayamadı. Patlıcanda kışı hiç sevmez, o yüzden sera üretimine geçildi. Bu da fiyatları etkiledi. Geçen ay patlıcanın fiyatı 5-6 lira arasında değişiyordu. Çünkü tarla patlıcanı yetişiyordu. Şu anda fiyatı 10-15 lira arasında değişiyor. 1 ay önce karnabahar sadece Bursa'dan geliyordu. Kışın gelmesiyle karnabahar gelen bölgeler çoğaldı. Karnabahar şu anda en çok Samsun'dan geliyor. Karnabahar soğuk havayı ve kar havasını sever. Bu yüzden de şu anda karnabahar bolca yetişiyor" ifadelerini kullandı.

"Her bölgeden karnabahar geliyor"

Patlıcanın mevsimden kaynaklı olarak serada üretildiğinden dolayı fiyatının arttığını söyleyen pazarcı Ethem Yaşar, "Patlıcan yaz sebzesi olduğu için kışın gelmesiyle sera üretimine dönüldü. Bu da fiyatı arttırdı. Sera olduğu için üretim azalıyor. Patlıcan şu anda Antalya'dan geliyor. Antalya sera bölgesi olduğu için tüm patlıcanlar şu anda oradan dağıtılıyor. Yazın ise her bölgeden patlıcan geliyordu. Patlıcan geçen ay 5-8 lira arasında satılıyordu. Şu anda patlıcanın kilosu 10 liranın üzerinde. Karnabahar ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Karnabahar kış sebzesidir. Yazın karnabahar az üretilir ama kışın bollaşır. Her bölgeden karnabahar geliyor. Geçen ay 15-20 liradan satılıyordu. Şu anda ise fiyatı 5 ile 8 lira arasında değişiyor" dedi. - İSTANBUL

Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı
Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı

Türkiye, Antalya, Fırtına, Lodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lodos seradaki ürünleri etkiledi, patlıcan fiyatları arttı - Son Dakika
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