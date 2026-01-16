Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi

Londra\'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi
16.01.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılara yaptığı sunumda 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 19 seviyesinde öngörüldüğünü, dezenflasyon sürecinin ise kalıcı temellere dayandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantıları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı duyuruda Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleşen 20 ayrı toplantıda fon büyüklüğü 58 milyar doları aşan ve önde kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcı ile bir araya gelindiği belirtildi.

Ayrıca Londra'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileriyle de görüşüldüğü ifade edildi.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü yatırımcılara anlattı. Sunumda, dezenflasyon sürecinin ana dayanakları, mali disiplin politikaları, cari denge görünümü ve orta vadeli yapısal dönüşüm başlıkları öne çıktı.

Sunumda, enflasyondaki düşüşün geçici olmadığı ifade edildi. Şimşek, sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, konut, gıda ve enerji tarafında arz yönlü önlemler, olumlu baz etkileri, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve negatif çıktı açığının dezenflasyonu desteklediğini belirtti.

Sunumunda 2023'ten bu yana enflasyon oranının düştüğünü paylaşan Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 13 ila 19 bandı arasında tahmin ettiklerini açıkladı. 2025'te yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında ise 2026 tahmini de enflasyon tahminindeki gibi yüzde 19 olarak açıklandı.

KONUT, GIDA VE ÖZEL OKUL FİYATLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sunumda, deprem bölgesinde tamamlanan ve yapımı süren konutlar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm yatırımlarının konut arzını artırarak kira enflasyonunu sınırladığı belirtildi. Kiraların büyük ölçüde konut fiyatlarını yakaladığına dikkat çekildi. Özel okul ücretlerinde ise kurala bağlı fiyatlama ve tavan uygulamaları ile eğitim enflasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı. Tarımda don ve kuraklık riskinin 2026 için düşük olduğu, bunun da gıda fiyatları açısından olumlu bir görünüm sunduğu ifade edildi.

Ayrıca tarımsal sulamadaki gelişmelerin, havza bazlı üretimin, tedarik zinciri ve lojistiğin iyileştirilmesinin ve tarım işletmelerinin ölçeğinin artırılmasının da gıda enflasyonun yavaşlamasına etki edeceği belirtildi. Sunumda, yerli petrol ve doğalgaz üretimindeki artış, yeşil dönüşüm yatırımları, hizmet ihracatındaki güçlü seyir ve sanayi politikalarıyla değer zincirinde yukarı çıkışın, cari dengeyi kalıcı biçimde iyileştirdiği paylaşıldı.

Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla gerilediği, ihracatta dış talebin ana belirleyici olmaya devam ettiği ve rekabet gücünde gerileme olmadığı vurgulandı. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla gerilediği, ihracatta dış talebin ana belirleyici olmaya devam ettiği ve rekabet gücünde yaygın bir bozulma olmadığı vurgulandı.

BÜYÜME, İSTİHDAM VE FİNANSAL İSTİKRAR

Sunumda, büyümenin ılımlı bir patikada olduğunu, 2026 yılında ise büyümenin yüzde 3,8 olacağı beklendiği belirtildi. İşsizliğin ise yüzde 8,6 ile düşük seviyelerde seyrettiğini ifade edildi. Şimşek sunumda verimlilik artışının yeniden hız kazandığına dikkat çekti. Finansal istikrar tarafında, rezerv yeterliliğindeki iyileşme, kur korumalı mevduattan çıkış, bankacılık sektöründe güçlü sermaye yapısı ve şirketlerin döviz pozisyonundaki toparlanma öne çıkarıldı.

Sunumda Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayi kapasitesi, bölgesel entegrasyon projeleri ve lojistik koridorlardaki rolü de yatırımcılar açısından önemli başlıklar arasında yer aldı Türkiye'nin NATO içindeki konumu, güvenilirliğine de ayrıca değinildi.

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Londra, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sm69zgdd4y sm69zgdd4y:
    Londra’daki tefeciler diyecektiniz galiba. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Yorum yapmaya korkuyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Ayder Forumu’nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor Ayder Forumu'nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor

10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
09:56
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.