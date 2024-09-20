Lösemiyle Mücadele Eden Gökçenur'a Kemik İliği Nakli - Son Dakika
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Ekonomi

Lösemiyle Mücadele Eden Gökçenur'a Kemik İliği Nakli

Lösemiyle Mücadele Eden Gökçenur\'a Kemik İliği Nakli

12 yaşındaki Gökçenur Birinci, kemik iliği nakliyle lösemi tedavisinde yeni bir hayata adım attı.

20.09.2024 15:48
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Lösemiyle 3 yıldır mücadele eden 12 yaşındaki Gökçenur Birinci, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen kemik iliği nakliyle yeniden hayata tutundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2021'de lösemi tanısı konulan Gökçenur Birinci, üç yıldır lösemiyle mücadele ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, son 20 yılın en önemli tedavi yöntemlerinden birinin de kemik iliği nakli olduğunu bildirdi.

Elli, kemik iliği naklinin onkolojide, hematolojide ve doğumsal hastalıklarda çığır açtığını kaydederek, "İnsanlarda bu işe gönül vermeye başladı. Bizim için en önemli şey donör bulmaktır. Teknoloji gelişti, hastaneler gelişti ancak donör bulmak hala sıkıntılı ve zorlu bir süreç." ifadelerini kullandı.

Herkesin donör olabileceğini belirten Elli, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin yapılanmış bir kurum olduğunu 100 binden fazla da donörü bulunduğunu aktardı.

Elli, "Bu, tamamen gönül işi. Bir insanın hayatına dokunmanız için gönüllü olmanız gerekiyor. Kızılay'a giderek donör olmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Sizlerden 3 mililitre kan alınacak. Onunla donörün doku grupları belirlenecek. Ardından donörün kahramanlık süreci başlıyor. Kemik iliği ya ameliyathane şartlarında kısa bir operasyonla alınabiliyor ya da damardan bir makine aracılığıyla kan yapıcı kök hücreleri alınıyor. Burada hayat kurtarıyorsunuz. Donörle alıcı birbirini uzun yıllar göremiyor. Bunların da belli kriterleri bulunuyor. 18 yaşından büyük herkes donör olabiliyor. Gönüllü sayısı ne kadar artarsa hayat bulma şansımız da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçenur'un annesi Elif Birinci de ilk tanının konulduğu günden itibaren yoğun bir tedavi sürecine girdiklerini anlattı.

Birinci, hızla tedaviye başladıklarına değinerek, "İlik nakli için donörümüz bulundu. Ancak Gökçenur tedaviye yanıt verdiği için nakil olmaktan vazgeçtik. Tam bitti derken, 2023'ün ekim ayında hastalığımız yeniden nüksetti." açıklamasında bulundu.

Tekrardan tedavi süreçlerinin başladığını bildiren Birinci, "Aile uyumu olmadığı için dışardan verici bulmaya çalıştık. Nisan ayında yüzde 100 uyumlu donörümüz yeniden bulundu ve naklimizi olduk. Hiç kolay bir süreç değil. İnancımızı ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Bu süreçte doktorlarımız da her zaman yanımızdaydı. Bizim gibi tüm çocuklara şifa olan donörlere çok teşekkür ediyorum. Bağışçı olmayan herkesi de donör olmaya çağırıyorum. Siz de bir çocuğa umut olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Lösemiyle Mücadele Eden Gökçenur'a Kemik İliği Nakli - Son Dakika

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