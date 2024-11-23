LPG Başvurularında Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

LPG Başvurularında Yeni Düzenleme

EPDK, LPG piyasasında başvuru eksikliklerinin giderilmesi için süreyi 10 güne indirdi.

23.11.2024 10:16
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Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans, lisans tadil ve süre uzatım başvurularında aykırılıklar veya eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, başvuru sahibine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda da bildirilecek.

EPDK'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lisans, lisans tadil ve süre uzatım başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti durumunda aykırılıkların veya belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı, başvuru sahibine yazılı ya da EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirilecek. Daha önce böyle bir durumda bildirim yalnızca yazılı olarak yapılıyordu.

Lisans başvurusunun kurul kararıyla reddedilmesi durumunda da ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı ya da EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirilecek.

Lisans sahipleri, taşıt bildirim talep girişini elektronik ortamda yapabilecek

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı tüp taşıma araçları hariç kara yolu taşıma araçlarını lisanslarına işlenmeksizin taşıt bildirim talep girişi yaparak elektronik ortamda EPDK'ye bildirecek. Bu durum daha önce Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK'ye bildiriliyordu. Bu karar, 1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Aynı yönetmelikteki "Birleşme, bölünme ve devralma" madde başlığı "Birleşme ve bölünme" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, LPG dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi veya bölünmesi durumunda LPG otogaz bayi/bayilerinin dağıtıcı bilgisinin, resen tadil edilmesine karar verildi.

Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülüklerine ilişkin maddeye ise fıkra eklendi. Buna göre, LPG dağıtıcı ve LPG depolama lisansı sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim organı ile üst düzeyde temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması gereken bir değişiklik olması durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu ilgili belgelerle birlikte EPDK'ye bildirecek.

Öte yandan, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nda da değişikliğe gitti.

Kaynak: AA

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