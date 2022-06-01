LPG ithalatı martta yıllık bazda yüzde 21 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalarak 203 bin 437 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve İspanya oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 33 artarak yaklaşık 23 bin 817 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Mısır, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Singapur, Türkiye Serbest Bölgeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 49,9 artarak 109 bin 648 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta toplam LPG satışı yaklaşık 272 bin 841 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 1 artarken, otogaz satışı yüzde 16,5, tüplü LPG satışı yüzde 12,2 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 15,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 78,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile tüplü LPG ve yüzde 3,4 ile dökme LPG izledi.