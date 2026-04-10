Lufthansa'da Grev, Uçuşlar İptal Edildi
Lufthansa'da Grev, Uçuşlar İptal Edildi

10.04.2026 17:36
Lufthansa'nın kabin personeli grevi 900 uçuşun iptaline ve 90 bin yolcunun mağdur olmasına neden oldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraki CityLine'da çalışan kabin personelinin düzenlediği bir günlük grev, Almanya'nın en büyük havalimanlarında hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açıyor.

Bugün yerel saatle 00.01'de başlayıp 22.00'de sona erecek (TSİ 01.00-23.00) grev nedeniyle 900'den fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 90 bin yolcu mağdur oldu.

Grev, başta Lufthansa'nın ana merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanları olmak üzere ülke genelindeki büyük havalimanlarında etkisini gösterdi.

Almanya'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki Frankfurt Havalimanı'nda planlanan 1350 uçuşun yaklaşık 580'i iptal edilirken, Münih Havalimanı'nda 400 uçuş gerçekleştirilemedi.

Lufthansa, etkilenen yolcuları otomatik olarak bilgilendirdiğini ve mağduriyeti gidermek için diğer iştiraklerden ek seferlerle daha büyük gövdeli uçakları devreye soktuğunu açıkladı.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Başkanı Joachim Vazquez Bürger, yönetimin müzakere edilebilir bir teklif sunmamasının grevi kaçınılmaz kıldığını belirterek, "Bu aksaklıklar önlenebilirdi. Paskalya tatilinin en yoğun günlerinde iş bırakmayarak iyi niyet gösterdik ancak yönetim adım atmadı." dedi.

Sendika, yaklaşık 19 bin kabin görevlisi için maaş artışı, vardiya planlamasında öngörülebilirlik ve CityLine personelinin tazminat haklarında iyileştirme talep ediyor.

Lufthansa yönetimi ise söz konusu kabin personelinin grevini "ölçüsüz" ve "çok kısa süreli bildirimle yapılmış bir eylem" olarak nitelendirerek sendikayı masaya dönmeye çağırdı.

Söz konusu grev, Lufthansa'da son iki ay içinde yaşanan üçüncü büyük iş bırakma eylemi olarak kayıtlara geçti.

City Airlines için anlaşma

Lufthansa'nın ana markasında grevler sürerken, grubun yeni kurulan iştiraki City Airlines tarafında ise sendikayla anlaşma sağlandı. Lufthansa ve Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), City Airlines personeli için Mart 2029'a kadar geçerli olan ilk toplu iş sözleşmesi üzerinde uzlaştı.

Anlaşma kapsamında pilotlar ve kabin personeli için yüzde 20 ile 35 arasında maaş artışı sağlanırken, çalışma koşullarında iyileştirme, ek tatil günleri ve ayda bir gün ekstra izin hakkı tanındı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
