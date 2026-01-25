Lüks fitness pazarı ekonomik dalgalanmalara direniyor: Premium spor salonları büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Lüks fitness pazarı ekonomik dalgalanmalara direniyor: Premium spor salonları büyümeye devam ediyor

Lüks fitness pazarı ekonomik dalgalanmalara direniyor: Premium spor salonları büyümeye devam ediyor
25.01.2026 10:48
Küresel ölçekte birçok sektör ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yavaşlarken, lüks ticari fitness segmenti istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Üst segment spor salonları, fiyat rekabeti yerine sundukları deneyim, konfor ve prestijle öne çıkıyor. Sağlık, performans ve prestiji aynı çatı altında buluşturan premium spor salonları artık yalnızca spor yapılan alanlar değil; sağlıklı yaşam, performans, mimari estetik ve teknolojinin bütünleştiği yaşam alanları olarak konumlanıyor.

Küresel ölçekte birçok sektör ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yavaşlarken, lüks ticari fitness segmenti istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Üst segment spor salonları, fiyat rekabeti yerine sundukları deneyim, konfor ve prestijle öne çıkıyor.

Sağlık, performans ve prestiji aynı çatı altında buluşturan premium spor salonları artık yalnızca spor yapılan alanlar değil; sağlıklı yaşam, performans, mimari estetik ve teknolojinin bütünleştiği yaşam alanları olarak konumlanıyor. Bu yaklaşım, lüks fitness yatırımlarını kriz dönemlerinde dahi cazip kılıyor.

Türkiye'de premium ticari fitness'in güçlü oyuncusu: Johnson Health Tech

Bu dönüşümün Türkiye'deki en güçlü aktörlerinden biri olan Johnson Health Tech, premium ticari fitness alanındaki yatırımlarıyla sektördeki istikrarını güçlendiriyor. Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, lüks fitness pazarının ekonomik belirsizliklerden minimum düzeyde etkilendiğine dikkat çekiyor;

"Premium fitness, krizlere karşı en dayanıklı segmentlerden biri"

"Johnson Health Tech olarak son derece güçlü ve geniş bir marka portföyüne sahibiz. Matrix, Horizon, Vision, Bowflex ve Schwinn gibi markalarımızla hem ticari hem de ev tipi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyoruz. Ancak ticari ve premium fitness söz konusu olduğunda, Matrix bizim için yalnızca bir marka değil; vizyonumuzun omurgasını oluşturan stratejik bir yapı taşı. Çünkü Matrix, ticari fitness dünyasında yalnızca bugünün değil, önümüzdeki 10 yılın beklentilerine göre tasarlanıyor. Ticari fitness'ta yatırımcılar artık ekipman değil, marka değeri satın alıyor. Mekanlarının marka algısını yükseltecek, üyelerine 'ayrıcalıklı bir deneyim' hissettirecek çözümler talep ediyor. Matrix, bu beklentiyi en net şekilde karşılayan marka. Salonlara yalnızca spor alanı değil, prestij kazandırıyor."

"Premium segmentte rekabet fiyatla değil, deneyimle kazanılır"

"Premium ticari fitness'ta rekabet artık fiyat üzerinden yürümüyor. Deneyim, konfor, teknoloji ve estetik aynı anda sunulmak zorunda. Matrix, bu dört unsuru aynı çizgide buluşturduğu için, premium segmentte referans noktası olarak kabul ediliyor. Ayrıca ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk baktığı kriter sürdürülebilirliktir. Matrix, dayanıklılığı, düşük işletme maliyetleri ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla ticari fitness yatırımlarında kriz dönemlerinde dahi güven veren bir marka. Dünyanın önde gelen otel zincirleriyle yaptığımız iş birlikleri, Matrix'in yalnızca bir ekipman markası değil, aynı zamanda fitness sektörüne yön veren bir çözüm ortağı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de de Regnum, Gloria gibi sektörün öncü otellerinin hayata geçirdiği fitness konseptlerine Matrix olarak değer katıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz""

"Matrix Onyx Serisi, lüks ticari fitness'ta standartları yeniden yazıyor"

"Onyx Serisi, Matrix'in premium ticari fitness anlayışının en güçlü ifadesi. Bu seri, yalnızca performans değil; prestij, estetik ve mimari bütünlük sunuyor. Onyx ile donatılmış bir spor salonu, üyelerine ilk adımda 'üst segment' mesajını net biçimde veriyor."

Globalde 50. yılını kutlayan Johnson Health Tech, yarım asırlık mühendislik ve üretim tecrübesini Türkiye pazarına premium odaklı bir vizyonla taşıyor. "Johnson Health Tech olarak globalde 50. yılımızı kutladık. Matrix, bu 50 yıllık mühendislik, Ar-Ge ve üretim tecrübesinin ticari fitness alanındaki en rafine yansıması. Bu nedenle premium ticari fitness projelerinde Matrix'e stratejik olarak ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye'de butik ve üst segment spor salonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için, yatırımcıların global ölçekte kendini kanıtlamış markalarla ilerlemesi gerekiyor. Matrix, Türkiye'de premium ticari fitness'ın büyümesinde belirleyici rol oynuyor. Matrix'in, International Luxury Hotel Association (ASTRIA) tarafından onaylı marka seçilmesi de, dünya çapında lüks segmentteki gücümüzün tescili niteliğinde."

Ekipmandan deneyime; ticari fitness'ta yeni dDönem

Matrix, yalnızca ekipman satışı değil; proje danışmanlığı, mimari planlama ve satış sonrası hizmetlerle spor salonlarının marka değerini yükselten çözümler sunuyor. Spor salonlarının mimari diliyle bütünleşen, mekanın prestij algısını yükselten bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

"Gelecek, premium ve deneyim odaklı fitness'ta"

Yakup Çam'a göre sektörün geleceği net; "Krizler geçici, yaşam kalitesine yapılan yatırım kalıcı. Premium ticari fitness, bu yüzden büyümeye devam edecek."

www.matrixfitness.com.tr

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.