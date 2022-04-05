Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak - Son Dakika

Mavi yolculuk keyfi yaşanan lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek", Fethiye'de başlayacak.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina iş birliğinde, 6-10 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonla ilgili basın toplantısı, Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Limanı'nda demirli bir teknedeki toplantıda konuşan TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun, çoğunluğu Bodrum'dan 83 kurumsal üyeleri olduğunu söyledi.

Aysun, sektör profesyonellerine yönelik organizasyonda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye'deki ticari yatçılık filosunu en iyi temsil edeceğini düşündükleri yaklaşık 60 tekneyi ziyaret edeceğini belirtti.

Önceki etkinliklerinin iş bağlantıları, yurt dışından Türkiye'ye ziyaretlerin artması açısından fayda sağladığını aktaran Aysun, etkinlikle filolarını daha iyi tanıtacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aysun, Kovid-19 salgınından sonra yat turizmine talebin arttığını kaydetti.

Teknelerde daha az kişinin, küçük grupların bir araya geldiğine işaret eden Aysun, "Tekne daha izole bir ortam. Bu açıdan ilgi arttı. Salgın sırasında daha önce tekne seyahati yapmamış olan pek çok yeni müşteri kazandık. Her şeyin bir artısı eksisi oldu. Salgın dolasıyla sektör zor zaman geçirdi. Pek çok rezervasyon iptal oldu. Negatif şeyler olduğu gibi yeni insanlar da kazandık. Türkiye'de özellikle daha önce tekne seyahati yapmamış ya da tercih etmemiş insanlar daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle ilgi duydular. Bu da artış gösteriyor." diye konuştu.

Ticari yatçılıkta rekabet ettikleri yurt dışı pazarlar olduğunu ancak Türkiye'nin hem alt yapısı hem de öne çıkan değerleri olduğunu anlatan Aysun, şöyle konuştu:

"Korunaklı temiz denizleri, marinaları, insanların konukseverliği, kültürel ve tarihi zenginlikleri, aynı zamanda yemek kültürüyle beraber, ekonomik olarak da bunları bir paket haline getirdiğimiz için çok iyi bir seçenek insanlar için. Biz de bunun tanıtımını artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışından ne kadar insan çekersek ülkemize kazandıracağımız döviz artacaktır."

Toplantıya TYBA Yönetim Kurulu Üyesi Itır İpekel Tsiropoulos, D-Marin Operasyon Danışmanı Onur Ugan ve D- Marin Türkiye Charter ve Ticari İşler Müdürü Can Akaltan da katıldı.