Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak

05.04.2022 17:05
Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak

Mavi yolculuk keyfi yaşanan lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek", Fethiye'de başlayacak.

Mavi yolculuk keyfi yaşanan lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek", Fethiye'de başlayacak.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina iş birliğinde, 6-10 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonla ilgili basın toplantısı, Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Limanı'nda demirli bir teknedeki toplantıda konuşan TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun, çoğunluğu Bodrum'dan 83 kurumsal üyeleri olduğunu söyledi.

Aysun, sektör profesyonellerine yönelik organizasyonda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye'deki ticari yatçılık filosunu en iyi temsil edeceğini düşündükleri yaklaşık 60 tekneyi ziyaret edeceğini belirtti.

Önceki etkinliklerinin iş bağlantıları, yurt dışından Türkiye'ye ziyaretlerin artması açısından fayda sağladığını aktaran Aysun, etkinlikle filolarını daha iyi tanıtacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aysun, Kovid-19 salgınından sonra yat turizmine talebin arttığını kaydetti.

Teknelerde daha az kişinin, küçük grupların bir araya geldiğine işaret eden Aysun, "Tekne daha izole bir ortam. Bu açıdan ilgi arttı. Salgın sırasında daha önce tekne seyahati yapmamış olan pek çok yeni müşteri kazandık. Her şeyin bir artısı eksisi oldu. Salgın dolasıyla sektör zor zaman geçirdi. Pek çok rezervasyon iptal oldu. Negatif şeyler olduğu gibi yeni insanlar da kazandık. Türkiye'de özellikle daha önce tekne seyahati yapmamış ya da tercih etmemiş insanlar daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle ilgi duydular. Bu da artış gösteriyor." diye konuştu.

Ticari yatçılıkta rekabet ettikleri yurt dışı pazarlar olduğunu ancak Türkiye'nin hem alt yapısı hem de öne çıkan değerleri olduğunu anlatan Aysun, şöyle konuştu:

"Korunaklı temiz denizleri, marinaları, insanların konukseverliği, kültürel ve tarihi zenginlikleri, aynı zamanda yemek kültürüyle beraber, ekonomik olarak da bunları bir paket haline getirdiğimiz için çok iyi bir seçenek insanlar için. Biz de bunun tanıtımını artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışından ne kadar insan çekersek ülkemize kazandıracağımız döviz artacaktır."

Toplantıya TYBA Yönetim Kurulu Üyesi Itır İpekel Tsiropoulos, D-Marin Operasyon Danışmanı Onur Ugan ve D- Marin Türkiye Charter ve Ticari İşler Müdürü Can Akaltan da katıldı.

YORUMLAR
500
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Er'den zeytin ağacı varlığı açıklaması Açıklaması Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Er'den zeytin ağacı varlığı açıklaması Açıklaması Son dakika haberi: Bakan Varank'tan 'TOGG' açıklaması: Türkiye, kendi markasını Bursa'dan çıkardı Son dakika haberi: Bakan Varank'tan 'TOGG' açıklaması: Türkiye, kendi markasını Bursa'dan çıkardı

Türkiye, Fethiye, Marina, Yacht, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement