Lüksemburg, İsrail tahvillerine onayı sonlandırdı - Son Dakika
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Lüksemburg, İsrail tahvillerine onayı sonlandırdı

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Lüksemburg, İsrail'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yatırımcılara tahvil satmasına imkan sağlayan onayı sonlandırdı.

Lüksemburg, İsrail'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yatırımcılara tahvil satmasına imkan sağlayan onayı sonlandırdı.

Lüksemburg'un finans piyasalarını denetleyen kurumu CSSF tarafından geçen yıl onaylanan ve İsrail tahvillerinin AB ülkelerinde satışına imkan veren izahnamenin geçerlilik süresi 31 Ağustos'ta doldu.

CSSF'nin yeni dönem için onay vermemesiyle İsrail'in söz konusu tahviller aracılığıyla AB piyasalarındaki yatırımcılardan kaynak sağlaması sona erdi.

İsrail'in tahvil satışlarını sürdürebilmesi için izahnameyi onaylayacak başka bir AB ülkesini bulması gerekiyor.

İsrail'in yurt dışındaki yatırımcılardan borçlanmak amacıyla oluşturduğu farklı vadelerdeki tahvillere "Israel Bonds" adı veriliyor.

İhraç edilen tahvillerden sağlanan kaynak, savunma ve askeri harcamalar da dahil olmak üzere İsrail'in genel finansman ihtiyaçlarında kullanılıyor.

Program kapsamında 1 yıldan 15 yıla kadar farklı vadelerde tahviller satışa sunuluyor.

Verilere göre, AB'ye ihraç edilen İsrail bonoları yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar gelir sağlıyor.

Lüksemburg öncesinde AB'deki İsrail tahvilleri için düzenleyici merkez görevi İrlanda'da bulunuyordu. Ancak İrlanda da parlamento ve sivil toplum gruplarından gelen baskı üzerine onayı yenilemeyi reddetmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Ekonomi, İsrail, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lüksemburg, İsrail tahvillerine onayı sonlandırdı - Son Dakika

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