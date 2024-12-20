Lütfi Yenel'e Yaşam Boyu Hizmet Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Lütfi Yenel'e Yaşam Boyu Hizmet Ödülü

Kron Teknoloji AŞ kurucu ortağı Lütfi Yenel, TBD ve TÜBİSAD'ın ödülünü aldı.

20.12.2024 18:19
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Kron Teknoloji AŞ'nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle verilen "Yaşam Boyu Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Ankara'da gerçekleştirdiği 41. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, MBA ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak tarafından takdim edildi.

Yenel, 35 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe katma değer yaratan çalışmaları, yenilikçi yaklaşımı ve özellikle "telekomünikasyon ve siber güvenlik" alanlarına sağladığı katkılarla tanınıyor.

Daha önce Alcatel-Lucent Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO), Alcatel-Lucent International'ın Başkan Yardımcısı olarak Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu bölgelerinden sorumlu olan Yenel, Alcatel'deki kariyerine 1995'te başlamış ve Kron Teknoloji'nin kuruluşu öncesinde bu görevinden ayrılmıştı.

Geçmişte, ayrıca Vestel Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Sansui Japonya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yenel, Sabancı Holding, TÜSİAD, YASED, KALDER ve International Chamber of Commerce organizasyonlarda da yönetim kademelerinde yer almıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lütfi Yenel'e Yaşam Boyu Hizmet Ödülü - Son Dakika

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