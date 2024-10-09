M Oil, Valvoline Lisansı ile Üretime Başladı

Ekonomi

Güzel Enerji'nin madeni yağ markası M Oil, dünyanın ilk markalı motor yağı Valvoline lisansı ile İzmir fabrikasında yeni ürünlerin üretimine başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, M Oil, 140'tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile işbirliğinde önemli bir adım attı.

Geçen yıl mayısta yapılan anlaşma kapsamında Valvoline markasını Türkiye pazarına kazandıran M Oil, şimdi de Valvoline lisansı ile İzmir'de üretime başladı. Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarını büyütmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, güçlü yatırımlarla Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir, çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Elektrik üretiminden dağıtıma, akaryakıt ve madeni yağlardan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren OYAK Enerji şirketleri, 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen alanlarda hizmet veriyor. Her birinde amacımız, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak ve enerji sektöründe sürdürülebilirliği ön plana çıkararak ülkemize fayda sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şirketin, Valvoline ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde madeni yağ alanında hedef büyüttüğünü ve İzmir'de gelecek dönemde Valvoline markalı madeni yağların üretileceği yeni fabrika yatırımıyla ilgili planı devreye aldıklarını belirterek, 25 premium ürünü İzmir'de üreteceklerini ifade etti.

GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil de işbirliği çerçevesinde, otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ürünlerin sayısını kademeli olarak artırmayı planladıklarını, bu süreçte hem önemli bir yatırımı hem de "know-how" ve Ar-Ge deneyimini ülkeye kazandıracaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri sadece Türkiye pazarına değil, KKTC ve bölge ülkelere de ihraç edeceğiz. Bir sonraki aşamada, hedeflerimizin önemli bir halkası olarak yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Valvoline için ülkemiz üretim üssü haline gelecek. Valvoline markalı madeni yağlarda yüzde 3 pazar payına ulaşmayı planlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri gibi stratejik bölgelerde aktif olacağız."

Valvoline Avrupa Genel Müdürü Andrew Peterman ise OYAK ile yapılan yeni lisanslı üretim anlaşmasının şirketin yenilikçi bakış açısının bir örneği olduğunu ifade etti.