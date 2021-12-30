M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, 24 Aralık itibarıyla 4 trilyon 810 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 16,14 düşüşle 4 trilyon 809 milyar 513 milyon 799 bin lira oldu. M3 para arzı, 17 Aralık'ta 5 trilyon 735 milyar 137 milyon 478 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,66 düşüşle 443 milyar 642 milyon 188 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 22,99 gerileyerek 1 trilyon 258 milyar 158 milyon 849 bin liraya ulaştı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,25 düşerek 1 trilyon 301 milyar 308 milyon 696 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 25,62 azalışla 1 trilyon 462 milyar 615 milyon 276 bin lira düzeyinde gerçekleşti.