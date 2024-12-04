Macron, World Expo 2030 için Suudi Arabistan'la Ortaklık İstedi

Ekonomi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 6 yıl sonra Suudi Arabistan'da düzenlenecek World Expo 2030'a akredite ortağı olmak istediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan habere göre, Macron, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyad'da düzenlenen Suudi Arabistan-Fransa Ekonomik Forumuna katıldı.

Macron, forumdaki konuşmasında Fransa'nın 6 yıl sonra Suudi Arabistan'da düzenlenecek World Expo 2030'a ortak olmak istediğini aktardı.

Sürdürülebilir enerji projelerinde Suudi Arabistan ile ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini kaydeden Macron, 2034'te FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak projede de Riyad'a ortak olmak istediğini söyledi.

Macron, Suudi Arabistan'ın yapay zeka alanına büyük yatırımlar yaptığını mülahaza ettiklerini belirterek, Fransa'nın bu alanda ideal bir ortak olduğunu, ülkesinin Suudi Arabistan'la dijitalleşme ve girişimcilik alanlarında geniş iş birliği fırsatlarına sahip olduğunu dile getirdi.

Macron, 3 günlük bir ziyaret kapsamında 2 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelmişti.