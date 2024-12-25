Maden Kazalarına Karşı Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Maden Kazalarına Karşı Tatbikat Gerçekleştirildi

Enerji Bakanlığı, maden kazaları için TÜPRAG ile tatbikat yaparak acil durum yönetimini güçlendirdi.

25.12.2024 12:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden kazalarına karşı önlemleri güçlendirmek ve acil durum yönetimini geliştirmek amacıyla özel bir maden firmasıyla birlikte ilk kez kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜPRAG iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, afet ve acil durum süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için önemli adımlar atıldı.

Tatbikat kapsamında, TÜPRAG tarafından verilen ihbar üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın idaresinde Acil Durum Kriz Yönetim Kurulu toplandı.

Kurula, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) gibi kamu kurumları da dahil oldu. Tatbikatta, İzmir merkezli 6,6 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden kriz yönetimi çalışmaları yürütüldü.

Senaryoya göre, TÜPRAG'a ait Efemçukuru Altın Madeni'nin yer altı işletmesinde yangın ve göçük meydana gelmesi üzerine acil müdahale adımları devreye alındı. Tatbikatta, TÜPRAG bünyesinde geçtiğimiz aylarda düzenlenen maden kurtarma yarışmasında Türkiye'nin en iyi ekibi seçilen arama ve kurtarma takımı yer aldı.

Ayrıca İzmir Valiliği, AFAD, UMKE, 112 ekipleri, jandarma teşkilatı ve bölgede faaliyet gösteren Polyak Eynez Maden İşletmeleri de tatbikata katılarak sürecin koordinasyonuna katkı sağladı.

Yaklaşık 4 saat süren ve 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı tatbikatın ardından, olası maden kazalarının yaratabileceği sorunlar ve bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Acil durum müdahalesi uygulamalarında geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek çözüm önerileri değerlendirildi. Bu çalışma, madencilik sektöründe örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor ve sektördeki afet yönetimi standartlarının artırılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Maden Kazalarına Karşı Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika

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