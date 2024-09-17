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Ekonomi

Maden Kurtarma Yarışması Başladı

Maden Kurtarma Yarışması Başladı

TMD'nin düzenlediği 3. Maden Kurtarma Yarışması, Kütahya'da 15 takımın katılımıyla sürüyor.

17.09.2024 11:20
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması, 20 Eylül'de sona erecek.

Yarışma, "Yeraltı Arama Kurtarma (Göçük)", "Takım Yetkinliği", "Yerüstü Yangın", "Yerüstü Arama Kurtarma (Deprem)", "Araç Kazasına Müdahale", "Kimyasal Sızıntıya Müdahale (Hazmat)" olmak üzere 6 ana modülden oluşuyor.

Türkiye'nin önde gelen madencilik şirketlerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik 15 takım, yarışma boyunca en zorlu senaryolarda yetkinliklerini sergileyecek.

Yarışmada yer alacak madencilik şirketleri arasında Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer alıyor.

Ayrıca Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik gözlemci olarak katılıyor.

Kaynak: AA

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